В Ромнах отключили воду В связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети по ул. Аптекарской, временно будет прекращено центральное водоснабжение.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке. «До уваги! У зв'язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вул. Аптекарській, тимчасово буде припинено центральне водопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - говорится в сообщении.