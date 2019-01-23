В Ромнах отключили воду

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета в Фейсбуке.
«До уваги!
У зв'язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вул. Аптекарській, тимчасово буде припинено центральне водопостачання.
Просимо вибачення за тимчасові незручності», - говорится в сообщении.
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