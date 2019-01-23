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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54137

В Ромнах отключили воду

В связи с аварийной ситуацией на водопроводной сети по ул. Аптекарской, временно будет прекращено центральное водоснабжение.

Об этом сообщается на странице Роменского горсовета  в Фейсбуке.

«До уваги!

У зв'язку з аварійною ситуацією на водопровідній мережі по вул. Аптекарській, тимчасово буде припинено центральне водопостачання.

Просимо вибачення за тимчасові незручності», - говорится в сообщении.

Общество Отключение воды Ромны

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