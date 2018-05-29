Сумские флорболисты вышли в финал четырех На выходных в Борисполе проходили игры 3-го тура Всеукраинской флорбольной лиги среди юношей.

В нем участвовали две команды сумских «Воронов».

В возратсной категории до 13 лет сумчане обыграли «Самсон» (Южное) 5:2, проиграли «Хаски» (Киев) 2:9, сыграли вничью с «Тернополем» 3:3 и проиграли «Скале-Медведи» (Мелитополь) 3:5, заняв в итоге трете место. После трех туров сумчане заняли третье место.

15-летние флорболисты из Сум обыграли «Легенду» (Гончаровское) 14:2, затем еще одну «Легенду» (Мелитополь) 2:0, после чего два раза проиграли – «Fearless» (Ровно) 4:5 и «Хаски» (Киев) 4:10, заняв в итоге второе место, После трех туров сумчане – вторые.

Обе команды вышли в финалы четырех, которые пройдут в Киеве в апреле.