Сумские флорболисты вышли в финал четырех

В нем участвовали две команды сумских «Воронов».
В возратсной категории до 13 лет сумчане обыграли «Самсон» (Южное) 5:2, проиграли «Хаски» (Киев) 2:9, сыграли вничью с «Тернополем» 3:3 и проиграли «Скале-Медведи» (Мелитополь) 3:5, заняв в итоге трете место. После трех туров сумчане заняли третье место.
15-летние флорболисты из Сум обыграли «Легенду» (Гончаровское) 14:2, затем еще одну «Легенду» (Мелитополь) 2:0, после чего два раза проиграли – «Fearless» (Ровно) 4:5 и «Хаски» (Киев) 4:10, заняв в итоге второе место, После трех туров сумчане – вторые.
Обе команды вышли в финалы четырех, которые пройдут в Киеве в апреле.
22-23 декабря в Борисполе провели второй тур чемпионата Украины по флорболу....
Второй тур Всеукраинской флорбольного лиги среди команд юношей состоялся в Борисполе на выходных....
3-4 ноября Киев принимал первый тур Всеукраинской флорбольной лиги....
2-3 июня прошли игры второго тура в дивизионе Б высшей лиги чемпионата Украины по бейсболу....
25-27 мая в Запорожье прошла финальная часть чемпионата Украины по флорболу во всех возрастных категориях....