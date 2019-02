Молодых сумских художников приглашают к участию в Национальной биеннале

Кураторы основной программы Биеннале

Борис Филоненко (Харьков) — арт-критик, куратор, преподаватель. В 2016 году закончил аспирантуру в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина по специальности «Философская антропология, философия культуры» с исследованием «Концептуализации цвета в контексте философии культуры». Пишет о современном украинском искусстве и комиксах. Преподает курсы «Философия», «Кинематограф», «Интерпретация культур: антропология современного мира» в Харьковской школе архитектуры, читает четырехлетний курс «Медленная история искусства» в арт-центре Aza Nizi Maza (Харьков). Сокуратор выставочного проекта «Тіні забутих предків. Виставка» (Киев, 2016), куратор выставок «Николай Коломиец. Угроза» (галерея Come in, Харьков, 2014), «Кроты в очередях» (галерея Come in, Харьков, 2016), «Музей плаката» (в рамках фестиваля эко-плаката «4-й блок», 2018) и др. Автор искусствоведческой книги «Лувр. Владимир Костырко. Евгений Равский» (издательство Артбук, 2017) и ряда статей, среди которых тексты о Павле Макове, Тиберии Сильваши, Игоре Яновиче. Редактор и автор издательства IST publishing. Участник художественного объединения Alcofribas.

Дарина Скрынник-Мыська (Львов) — кандидатка философских наук, искусствоведка, лекторка, руководительница кафедры актуальных художественных практик Львовской национальной академии искусств. В 2004 году окончила ЛНАМ по специальности «Реставрация произведений искусства», 2006 — Львовское музыкальное училище им. С. Людкевича по специальности «Музыкальное искусство», 2008 — аспирантуру в ЛНУ им. И.Франко на кафедре истории и теории культуры философского факультета. В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по истории философии («Эволюция мировоззренческих философских основ украинского изобразительного искусства на рубеже ХIХ - ХХ вв.»). Соразработчица образовательной программы «Актуальные художественные практики» и соучредительница одноименной кафедры, которую и возглавляет. Старшая научная сотрудница научно-исследовательского сектора ЛНАМ, где работает над темой «Неклассическая визуальная культура в украинском искусстве ХХ-ХХI вв.». Авторка курса «Философия искусства ХХ-ХХI вв.», кроме которого преподает курс «Культурология», спецкурсы «Современное галерейное дело», «Введение в актуальные художественные практики»; руководит написанием диссертаций. Участница научных конференций, круглых столов, дискуссий, научных семинаров, воркшопов. Авторка ряда статей, среди которых тексты о Л. Медведе, А. Турянской, Г. Лысык и др.; вступительных статей к каталогам; выставочным проектам (фестиваль медиа-искусства «Тетраматика», «Сакральное пространство»); рецензий. Сокураторка проекта «Акт приема-передачи» (Ивано-Франковск, 2018), участница проекта «Дни модернизма во Львове» (2016), участница проекта «Пуцли» совместно с Остапом Лозинским (галерея «Дзига», 2017), участница экспертной группы по разработке концепции Музея современного искусства Корсаков (Луцк, 2018).

Анастасия Евсеева (Львов) — менеджерка культурных проектов, кураторка. В 2007 году закончила Европейский университет по специальности «Менеджмент ВЭД», в 2018 году закончила магистратуру ЛНАМ по специальности «Менеджмент искусства». Сокураторка проекта «Акт приема-передачи» (Ивано-Франковск, 2018), участница и соорганизаторка событий European Business Association (Львов), соорганизаторка и фасилитаторка социокультурных семинаров и молодежного лагеря Leadership Camp (грантовая программа правительства США), входила в состав рабочих групп Design4Museum, Giovanni Ottonello Workshop (Музей И. Гончара, 2016) и Culture as Method for Change (Полтавский художественный музей, 2018), участница кураторского интенсива с Яниной Пруденко (Ивано-Франковск, 2017), слушательница открытых лекций 10th Berlin Biennale Curators Workshop: BBX Crit Sessions (2018 ), участница научных конференций и семинаров.