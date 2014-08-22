Молодых сумских художников приглашают к участию в Национальной биеннале Художников и художниц до 35 лет приглашают к участию в Национальной биеннале молодого искусства

Вторая Биеннале молодого искусства объявляет open call (открытый конкурс) для художников и художниц. Отобранные за результатом конкурса работы будут представлены в экспозиции основной программы Биеннале. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Организаторы приглашают художников и художниц со всех регионов Украины в возрасте до 35 лет и творческие объединения (тогда возраст большинства участников команды должен быть также до 35 лет). Ограничений по технике и видам художественной деятельности - нет.

Срок подачи заявок — 18.12.2018 — 09.03.2019.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

Биеннале молодого искусства основана Министерством культуры и является одним из самых масштабных событий, которое инициировало государство в области современного визуального искусства в Украине. Впервые Биеннале состоялась в 2017 году, в Киеве, под названием Фестиваль молодых украинских художников. Основными институциями-организаторами были Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал» и Национальный художественный музей. В первый год в проекте приняли участие 67 молодых художников и творческих коллективов, всего организаторы получили 394 заявки со всей Украины.

Вторым городом проведения, по решению Министерства культуры, был выбран Харьков. Институция-организатор в Харькове — харьковская Муниципальная галерея в партнерстве с ЦСИ «ЕрмиловЦентр» и PR-агентством «Bagels & Letters». Глава оргкомитета Биеннале Татьяна Тумасян отмечает: «Биеннале — это способ показать взгляд на мир нового поколения в украинском визуальном искусстве, открыть новые имена и содействовать реализации молодых художников и художниц, в конце концов, посмотреть вокруг себя и на себя сквозь призму актуального искусства».

Фестиваль состоится в Харькове в сентябре 2019 и продлится почти полтора месяца.

По заявкам, которые можно отправить до 9 марта 2019 года, кураторская группа основной программы (Анастасия Евсеева/Львов, Дарина Скрынник-Мыська/Львов, Борис Филоненко/Харьков) выберет проекты и работы, которые будут представлены в основной экспозиции Биеннале. А в октябре международное жюри объявит победителей конкурса.

Для Второй биеннале кураторы основной программы предложили концепцию: «Кажется, я захожу в наш сад»:

«Решение ухаживать за садом было проявлением уверенности в самые темные времена. На фоне катастроф, после землетрясений и бомбардировок, в утрате собственных стремлений в душном однопартийном обществе, или, наоборот, в неустанном потоке изменений, которые размывают старые направления и не дают новых карт для ориентации. Когда картина мира окончательно ломается, а действие кажется невозможным, мы все еще способны наладить положение вещей — заботиться о саде», — отмечают кураторы в своей концепции. С полной версией кураторского текста можно ознакомиться по ссылке.

Анастасия Евсеева, участница кураторской группы Биеннале, отмечает: «Моя цель — поиск точек опоры, а не вопросов или ответов. Это ожидание новых имен и подходов. Кураторский текст для open call’а — не инструкция. Мы ожидаем работы, которые не просто отвечают теме Биеннале, а вступают с ней в диалог. Такое взаимодействие может трансформировать первоначальную тему Биеннале, придать ей новое прочтение».

В рамках Биеннале также состоится образовательная программа (кураторка — Екатерина Филюк), детская (кураторы - студия Aza Nizi Maza) и параллельная программа — внеконкурсные художественные проекты, художественные акции, перформансы.

Партнерами проекта также выступают Харьковский городской совет и Харьковская областная государственная администрация, Харьковская школа архитектуры, Hotel 19.

Дополнительную информацию об open call’е можно получить, написав организаторам:

FB Биеннале молодого искусства, ua.biennale2019@gmail.com

Дополнительная информация для СМИ и партнеров:

пресс-центр Биеннале - PR-агентство «Bagels & Letters»:

Иванна Скиба-Якубова: ivanna.skyba@gmail.com

Татьяна Ландесман: +38 063 22 22 583, +38 095 592 666 8, tetyana.landesman@gmail.com

Виктория Бронза: +38 095 135 21 70, bronzzza.vika@gmail.com