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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Молодых сумских художников приглашают к участию в Национальной биеннале

Художников и художниц до 35 лет приглашают к участию в Национальной биеннале молодого искусства

Вторая Биеннале молодого искусства объявляет open call (открытый конкурс) для художников и художниц. Отобранные за результатом конкурса работы будут представлены в экспозиции основной программы Биеннале. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Организаторы приглашают художников и художниц со всех регионов Украины в возрасте до 35 лет и творческие объединения (тогда возраст большинства участников команды должен быть также до 35 лет). Ограничений по технике и видам художественной деятельности - нет.

Срок подачи заявок — 18.12.2018 — 09.03.2019.

Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

Биеннале молодого искусства основана Министерством культуры  и является одним из самых масштабных событий, которое инициировало государство в области современного визуального искусства в Украине. Впервые Биеннале состоялась в 2017 году,  в Киеве, под названием Фестиваль молодых украинских художников. Основными институциями-организаторами были Национальный культурно-художественный и музейный комплекс «Мистецький Арсенал» и Национальный художественный музей. В первый год в проекте приняли участие 67 молодых художников и творческих коллективов, всего организаторы получили 394 заявки со всей Украины.

Вторым городом проведения, по решению Министерства культуры, был выбран Харьков. Институция-организатор в Харькове — харьковская Муниципальная галерея в партнерстве с ЦСИ «ЕрмиловЦентр» и PR-агентством «Bagels & Letters». Глава оргкомитета Биеннале Татьяна Тумасян отмечает: «Биеннале — это способ показать взгляд на мир нового поколения в украинском визуальном искусстве, открыть новые имена и содействовать реализации молодых художников и художниц, в конце концов, посмотреть вокруг себя и на себя сквозь призму актуального искусства».

Фестиваль состоится в Харькове в сентябре 2019 и продлится почти полтора месяца.

По заявкам, которые можно отправить до 9 марта 2019 года, кураторская группа основной программы (Анастасия Евсеева/Львов, Дарина Скрынник-Мыська/Львов, Борис Филоненко/Харьков) выберет проекты и работы, которые будут представлены в основной экспозиции Биеннале. А в октябре международное жюри объявит победителей конкурса.

Для Второй биеннале кураторы основной программы предложили концепцию: «Кажется, я захожу в наш сад»:

«Решение ухаживать за садом было проявлением уверенности в самые темные времена. На фоне катастроф, после землетрясений и бомбардировок, в утрате собственных стремлений в душном однопартийном обществе, или, наоборот, в неустанном потоке изменений, которые размывают старые направления и не дают новых карт для ориентации. Когда картина мира окончательно ломается, а действие кажется невозможным, мы все еще способны наладить положение вещей — заботиться о саде», — отмечают кураторы в своей концепции. С полной версией кураторского текста можно ознакомиться по ссылке.

Анастасия Евсеева, участница кураторской группы Биеннале, отмечает: «Моя цель — поиск точек опоры, а не вопросов или ответов. Это ожидание новых имен и подходов. Кураторский текст для open call’а — не инструкция. Мы ожидаем работы, которые не просто отвечают теме Биеннале, а вступают с ней в диалог. Такое взаимодействие может трансформировать первоначальную тему Биеннале, придать ей новое прочтение».

В рамках Биеннале также состоится образовательная программа (кураторка — Екатерина Филюк), детская (кураторы - студия Aza Nizi Maza) и параллельная программа — внеконкурсные художественные проекты, художественные акции, перформансы.

Партнерами проекта также выступают Харьковский городской совет и Харьковская областная государственная администрация, Харьковская школа архитектуры, Hotel 19.

Дополнительную информацию об open call’е можно получить, написав организаторам:

FB Биеннале молодого искусства, ua.biennale2019@gmail.com

Дополнительная информация для СМИ и партнеров:

пресс-центр Биеннале - PR-агентство «Bagels & Letters»:

Иванна Скиба-Якубова: ivanna.skyba@gmail.com

Татьяна Ландесман: +38 063 22 22 583, +38 095 592 666 8, tetyana.landesman@gmail.com

Виктория Бронза: +38 095 135 21 70, bronzzza.vika@gmail.com 

Справка

Кураторы основной программы Биеннале

Борис Филоненко (Харьков) — арт-критик, куратор, преподаватель. В 2016 году закончил аспирантуру в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина по специальности «Философская антропология, философия культуры» с исследованием «Концептуализации цвета в контексте философии культуры». Пишет о современном украинском искусстве и комиксах. Преподает курсы «Философия», «Кинематограф», «Интерпретация культур: антропология современного мира» в Харьковской школе архитектуры, читает четырехлетний курс «Медленная история искусства» в арт-центре Aza Nizi Maza (Харьков). Сокуратор выставочного проекта «Тіні забутих предків. Виставка» (Киев, 2016), куратор выставок «Николай Коломиец. Угроза» (галерея Come in, Харьков, 2014), «Кроты в очередях» (галерея Come in, Харьков, 2016), «Музей плаката» (в рамках фестиваля эко-плаката «4-й блок», 2018) и др. Автор искусствоведческой книги «Лувр. Владимир Костырко. Евгений Равский» (издательство Артбук, 2017) и ряда статей, среди которых тексты о Павле Макове, Тиберии Сильваши, Игоре Яновиче. Редактор и автор издательства IST publishing. Участник художественного объединения Alcofribas.

 

Дарина Скрынник-Мыська (Львов) — кандидатка философских наук, искусствоведка, лекторка, руководительница кафедры актуальных художественных практик Львовской национальной академии искусств. В 2004 году окончила ЛНАМ по специальности «Реставрация произведений искусства», 2006 — Львовское музыкальное училище им. С. Людкевича по специальности «Музыкальное искусство», 2008 — аспирантуру в ЛНУ им. И.Франко на кафедре истории и теории культуры философского факультета. В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию по истории философии («Эволюция мировоззренческих философских основ украинского изобразительного искусства на рубеже ХIХ - ХХ вв.»). Соразработчица образовательной программы «Актуальные художественные практики» и соучредительница одноименной кафедры, которую и возглавляет. Старшая научная сотрудница научно-исследовательского сектора ЛНАМ, где работает над темой «Неклассическая визуальная культура в украинском искусстве ХХ-ХХI вв.». Авторка курса «Философия искусства ХХ-ХХI вв.», кроме которого преподает курс «Культурология», спецкурсы «Современное галерейное дело», «Введение в актуальные художественные практики»; руководит написанием диссертаций. Участница научных конференций, круглых столов, дискуссий, научных семинаров, воркшопов. Авторка ряда статей, среди которых тексты о Л. Медведе, А. Турянской, Г. Лысык и др.; вступительных статей к каталогам; выставочным проектам (фестиваль медиа-искусства «Тетраматика», «Сакральное пространство»); рецензий. Сокураторка проекта «Акт приема-передачи» (Ивано-Франковск, 2018), участница проекта «Дни модернизма во Львове» (2016), участница проекта «Пуцли» совместно с Остапом Лозинским (галерея «Дзига», 2017), участница экспертной группы по разработке концепции Музея современного искусства Корсаков (Луцк, 2018).

 

Анастасия Евсеева (Львов) — менеджерка культурных проектов, кураторка. В 2007 году закончила Европейский университет по специальности «Менеджмент ВЭД», в 2018 году закончила магистратуру ЛНАМ по специальности «Менеджмент искусства». Сокураторка проекта «Акт приема-передачи» (Ивано-Франковск, 2018), участница и соорганизаторка событий European Business Association (Львов), соорганизаторка и фасилитаторка социокультурных семинаров и молодежного лагеря Leadership Camp (грантовая программа правительства США), входила в состав рабочих групп Design4Museum, Giovanni Ottonello Workshop (Музей И. Гончара, 2016) и Culture as Method for Change (Полтавский художественный музей, 2018), участница кураторского интенсива с Яниной Пруденко (Ивано-Франковск, 2017), слушательница открытых лекций 10th Berlin Biennale Curators Workshop: BBX Crit Sessions (2018 ), участница научных конференций и семинаров.

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