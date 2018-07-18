Как голосовали сумские нардепы за изменения в Конституцию Украины

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.
За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутаты. Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.
Среди народных депутатов от Сумщины только Андрей Деркач не голосовал, остальные пятеро были «за».
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