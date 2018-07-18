Как голосовали сумские нардепы за изменения в Конституцию Украины Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС.

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.

За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутаты. Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.

Среди народных депутатов от Сумщины только Андрей Деркач не голосовал, остальные пятеро были «за».