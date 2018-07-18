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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05260

Как голосовали сумские нардепы за изменения в Конституцию Украины

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС.

Народные депутаты окончательно одобрили изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО. Это решение закрепляет стратегический курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и Евросоюз и сделает невозможным изменение этого курса.

За проект изменений в Конституцию, автором которых является Петр Порошенко, во втором чтении проголосовали 334 депутаты. Для принятия решения требовалось конституционное большинство – 300 голосов.

Среди народных депутатов от Сумщины только Андрей Деркач не голосовал, остальные пятеро были «за».

Политика Андрей Деркач ЕС Изменения в Конституции Нардепы НАТО

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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