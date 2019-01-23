Госэкоинспекция заинтересовалась неприятным запахом в Шостке Но никто из граждан по этому поводу в инспекцию не обращался.

Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции в Сумской области.

«Что касается ситуации, связанной с состоянием атмосферного воздуха на территории г. Шостка, вследствие чего 5 февраля 2019 года люди чувствовали неприятный резкий химический запах, Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует, что в течение 5-7 февраля мероприятия государственного надзора (контроля) субъектов хозяйствования по данному вопросу инспекцией не проводили, поскольку отсутствуют основания для их проведения в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

В течение 5-6 февраля обращения физических лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха г. Шостка в Инспекцию не поступали.

Однако, учитывая общественный резонанс, с целью предварительного изучения и анализа ситуации, 6 февраля Инспекцией в оперативном порядке выяснялась информация об ориентировочном месте и территории распространения неприятного химического запаха, результатов экспресс-анализа, проведенного специалистами 2-го государственного пожарно-спасательного отряда управления ГСЧС Украины в Сумской области. Также были направлены запросы в ряд субъектов хозяйствования г. Шостка о предоставлении информации относительно производственных процессов, которые осуществлялись на предприятиях в течение 5-6 февраля. Полученная информация будет проанализирована, в т. ч. и на соответствие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Государственная экологическая инспекция в Сумской области в очередной раз подчеркивает, что в соответствии с Положением о Государственной экологической инспекции в Сумской области, утвержденного Приказом Государственной экологической инспекции Украины от 28.09.2017 №652 (с изменениями, внесенными приказом Госэкоинспекции от 22.11.2018 №249), Инспекция осуществляет отбор проб и инструментально-лабораторные измерения показателей состава и свойств выбросов стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, а измерения содержания загрязняющих веществ в пределах жилой застройки, санитарно-защитных зон находится за пределами полномочий Инспекции.

Официальные комментарии по поводу ситуации относительно загрязнения атмосферного воздуха субъектами хозяйствования в г. Шостка будут предоставлены инспекцией при проведении всех мероприятий государственного надзора (контроля)», - говорится в сообщении.