Сумские патрульные обучают детей правилам безопасности

На днях полицейская 3-й роты УПП в Сумской области Елена Рева посетила Сумскую специализированную школу № 25, где поговорила со школьниками об их правах и обязанностях.
Она ознакомила детей с основными правами человека, отметила, что нельзя нарушать права других людей.
«Важно говорить с малышами об их обязанностях и правах в школе, дома и в обществе в целом. Если мы хотим построить светлое будущее, то необходимо начинать это делать с детства», - говорит работница управления Елена Рева.
Также она рассказала детям об ответственности, которая наступает за нарушение требований законодательства.
Мальчики и девочки были очень внимательны, активны и постоянно задавали вопросы, касающиеся данной тематики.
В конце, ученики класса сделали патрульной совместную фотографию, а также за проведение интересного занятия, подарили ей цветы.
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