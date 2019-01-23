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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49228

Сумские патрульные обучают детей правилам безопасности

А также рассказывают об их правах и обязанностях.

На днях полицейская 3-й роты УПП в Сумской области Елена Рева посетила Сумскую специализированную школу № 25, где поговорила со школьниками об их правах и обязанностях.

Она ознакомила детей с основными правами человека, отметила, что нельзя нарушать права других людей.

«Важно говорить с малышами об их обязанностях и правах в школе, дома и в обществе в целом. Если мы хотим построить светлое будущее, то необходимо начинать это делать с детства», - говорит работница управления Елена Рева.

Также она рассказала детям об ответственности, которая наступает за нарушение требований законодательства.

Мальчики и девочки были очень внимательны, активны и постоянно задавали вопросы, касающиеся данной тематики.

В конце, ученики класса сделали патрульной совместную фотографию, а также за проведение интересного занятия, подарили ей цветы.

Право Патрульная полиция

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