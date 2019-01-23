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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12519

В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)

Сегодня, 7 февраля, в КП «Электроавтотранс» приехали сотрудники ПАО «Сумыоблэнерго», чтобы отключить депо от электричества.

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко.

«Облэнерго» приехало отключать депо за то, что проплатили 50% от предоплаты», - сообщила она.

Вопрос отключения пока отложен.

Экономика КП «Электроавтотранс» Отключение электроэнергии ПАО «Сумыоблэнерго»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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