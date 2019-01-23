В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено) Сегодня, 7 февраля, в КП «Электроавтотранс» приехали сотрудники ПАО «Сумыоблэнерго», чтобы отключить депо от электричества.

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко. «Облэнерго» приехало отключать депо за то, что проплатили 50% от предоплаты», - сообщила она. Вопрос отключения пока отложен.