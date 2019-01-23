В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)

Об этом сообщила пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко.
«Облэнерго» приехало отключать депо за то, что проплатили 50% от предоплаты», - сообщила она.
Вопрос отключения пока отложен.
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