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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24173

Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины

1-4 февраля в Полтаве проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха.

Спортсмен Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» Денис Пархоменко (член национальной сборной команды Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха), под руководством тренера Владимира Кулика занял третье место в парном разряде вместе с представителем Киева Григорием Кузьменко.

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«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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