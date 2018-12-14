Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины 1-4 февраля в Полтаве проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха.

Спортсмен Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» Денис Пархоменко (член национальной сборной команды Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха), под руководством тренера Владимира Кулика занял третье место в парном разряде вместе с представителем Киева Григорием Кузьменко.