Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины

Спортсмен Сумского регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» Денис Пархоменко (член национальной сборной команды Украины по настольному теннису среди спортсменов с нарушениями слуха), под руководством тренера Владимира Кулика занял третье место в парном разряде вместе с представителем Киева Григорием Кузьменко.
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