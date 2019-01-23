В Сумах воры оставили бабушке 20 грн на хлеб, унеся 10 тысяч В Сумах работники полиции разыскивают воров, которые цинично обворовали пенсионерку.

Лидия Кирилловна до сих пор не может оправиться от последствий визита так называемой соцработницы. Рассказывает: в тот день она возвращалась домой, когда на улице к ней подошла невысокая, совсем молодая девушка. Сначала поинтересовалась нумерацией домов, затем, представившись соцработником, спросила, не нужна ли той продуктовая помощь. Поскольку в нынешних экономических условиях большинство пенсионеров находятся за чертой бедности, вопрос, что называется, было более чем актуальным. «Благодетельница» предложила бабушке написать заявление на предоставление дополнительной от государства помощи в виде пищевого набора.

Обе женщины поднялись в квартиру бабушки, и зашли в помещение. На кухне, пока старушка под ее диктовку писала заявление, девушка стояла рядом, ни разу никуда не отходя. Однако Лидия Кирилловна заметила, что время от времени она посматривает в сторону входной двери. Имея в силу почтенного возраста недостатки слуха, тогда она этому не придала значения, а зря.

На следующий день, отправляясь за молоком, пенсионерка обнаружила пропажу всех своих сбережений: воры оставили только 20 гривен мелкими купюрами, как грустно шутит бабушка - на хлеб. Вместе с наличными исчезла и банковская карточка.

В тот же день, встретившись на улице со своей помощницей-волонтеркой, Лидия Кирилловна рассказала о своей беде, и та, не мешкая, тут же сообщила о факте преступления в полицию.

«Я и по телевизору слышала о таких аферистах, и соседи об этом говорили, и соцработники предупреждали, а я не убереглась, - говорит бабушка. - Мне когда-то и ночью звонили. Какая-то женщина настолько плакала в трубку, что случайно кого-то искалечила, что я поверила. Она назвалась именем моей дочери, просила денег. Когда я посоветовала ей обратиться к моему сыну, она сказала, что он уже говорит с врачами. И когда трубку взял якобы мой сын, я окончательно поняла, что это были мошенники».

Работники полиции, подробно опросив потерпевшую, констатируют: воры действовали по старой схеме - пока один из них отвлекает внимание будущей жертвы, другой под этим прикрытием быстро и внимательно обыскивает комнату за комнатой. В данном случае девушка специально стояла так, чтобы закрыть хозяйке квартиры вид на входную дверь, и время от времени, по знакам сообщника, направляла разговор таким образом, чтобы бабушка сама рассказала и о своей жизни, и о том, собирает деньги на похороны, есть ли у нее родственники, кто из жителей подъезда может быть потенциальной мишенью и т.п.

По факту кражи следователи открыли уголовное производство по ст. 185 УК Украины и ведут поиски воров. Приметы девушки: невысокого роста, на вид 19-20 лет, имеет светло-русые волосы. Была одета в темно-коричневую шубку, на голове была вязаная шапочка светлого цвета. Если кто-то из граждан имеет информацию, которая поможет следствию, просьба сообщить об этом в Сумской отдел полиции по телефонам: 66-72-04, 66-72-05, 050-407-31-02 или 102.

Работники полиции вновь обращаются к гражданам с предостережением не доверять незнакомым людям. Мошенники и воры используют любую возможность, чтобы завладеть чужими средствами. Они настолько искусно входят в доверие, столь искренни в своих словах, что жертва начинает верить, даже зная о потенциальной опасности быть обманутой. Поэтому не приглашайте в гости незнакомых или малознакомых людей, а если такие стучат в вашу дверь - не пускайте их в жилье. Когда визитеры представляются работниками газоснабжающих компаний, энергонадзора, ЖКХ, они должны предоставить соответствующие служебные удостоверения. Гражданам следует записать личные данные и должности, указанные в удостоверении, позвонить в соответствующую организацию и уточнить, действительно ли у них работают эти лица, и только потом решать, пускать в дом или нет.

Будьте осторожными и предусмотрительными в своих действиях, и вам не придется быть жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.