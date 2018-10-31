Процедура голосования проходила в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании». Голосование осуществлялось на семи участках: Сумской НАУ, Колледж СНАУ, Глуховский агротехнический институт имени С. А. Ковпака, Маловысторопский колледж СНАУ, Ахтырский колледж СНАУ, Путивльский колледж СНАУ, Роменский колледж СНАУ, сообщает сайт вуза и добавляет: «убедительную победу одержал исполняющий обязанности ректора университета - Владимир Ладыка. За него проголосовали 898 человек, что составляет 80,8% от общего числа избирателей». Но почему-то сайт вуза не пишет, что В.Ладыка был безальтернативным кандидатом.
Владимир Иванович Ладыка – родился в 1962 году в с. Подлипное Конотопского района. Выпускник Сумского филиала Харьковского сельскохозяйственного института имени В. В. Докучаева (ныне - Сумской национальный аграрный университет). Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии аграрных наук Украины. За выдающиеся заслуги в развитии отечественной аграрного образования и науки награжден орденом «За заслуги» III степени и присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины». С 2005 года возглавляет вуз. В 2011 году три месяца был замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Азарова.
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