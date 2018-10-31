Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56352

В.Ладыка безальтернативно избран ректором Сумского НАУ

6 февраля в Сумском национальном аграрном университете состоялись выборы ректора.

Процедура голосования проходила в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании». Голосование осуществлялось на семи участках: Сумской НАУ, Колледж СНАУ, Глуховский агротехнический институт имени С. А. Ковпака, Маловысторопский колледж СНАУ, Ахтырский колледж СНАУ, Путивльский колледж СНАУ, Роменский колледж СНАУ, сообщает сайт вуза и добавляет: «убедительную победу одержал исполняющий обязанности ректора университета - Владимир Ладыка. За него проголосовали 898 человек, что составляет 80,8% от общего числа избирателей». Но почему-то сайт вуза не пишет, что В.Ладыка был безальтернативным кандидатом.

Справка

Владимир Иванович Ладыка – родился в 1962 году в с. Подлипное Конотопского района. Выпускник Сумского филиала Харьковского сельскохозяйственного института имени В. В. Докучаева (ныне - Сумской национальный аграрный университет). Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии аграрных наук Украины. За выдающиеся заслуги в развитии отечественной аграрного образования и науки награжден орденом «За заслуги» III степени и присвоено звание «Заслуженный работник образования Украины». С 2005 года возглавляет вуз. В 2011 году три месяца был замминистра аграрной политики и продовольствия в правительстве Азарова.

Общество Ладыка СНАУ

По тематике

В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки
Вчера 14:46

В СНАУ проходят самые честные выборы Ладыки

Сегодня, 6 февраля, в Сумском национальном аграрном университете проходят выборы ректора....

КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве
18.01.2019 17:36

КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве....

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе
17.12.2018 11:20

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе

Доцент кафедры пищевых технологий СНАУ Дмитрий Бидюк сообщил в Фейсбуке о новом достижении сумских ученых....

Сумские студенты высаживали дубы Шевченко
07.11.2018 15:50

Сумские студенты высаживали дубы Шевченко

Студенты 2-го курса магистратуры Сумского НАУ специальности «Экология» приняли участие в общенациональной экологической акции «Дубы Шевченко объединяют Украину»....

В Сумах открыли лабораторию экологического земледелия и природопользования
31.10.2018 11:35

В Сумах открыли лабораторию экологического земледелия и природопользования

Лаборатория стала первым центром коллективного пользования научным оборудованием на Сумщине....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
04.02.2019 20:45
Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине
Сегодня 16:18
На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению о нарушении избирательного законодательства
Сегодня 16:14
Ночью в Ромнах горело кафе
Сегодня 16:08
Сумские патрульные обучают детей правилам безопасности
Сегодня 15:49
Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины
Сегодня 15:24
В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и поехал дальше
Сегодня 15:19
В.Ладыка безальтернативно избран ректором Сумского НАУ
Сегодня 14:56
В Сумах воры оставили бабушке 20 грн на хлеб, унеся 10 тысяч
Сегодня 14:32
В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)
Сегодня 14:12
Молодых сумских художников приглашают к участию в Национальной биеннале
Сегодня 13:47
Госэкоинспекция заинтересовалась неприятным запахом в Шостке
Сегодня 13:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.