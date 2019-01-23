В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и поехал дальше Сумчанин совершил ДТП и скрылся с места происшествия и получил два протокола от патрульных.

На днях, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место, патрульные установили, что возле рынка на улице Сумско-Киевских дивизий водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Skoda Octavia. В дальнейшем водитель Mitsubishi скрылся с места происшествия.

Поскольку событие произошло на глазах владельца автомобиля Skoda Octavia, он сразу же сообщил о данном факте на линию 102. И уже вскоре сумские патрульные нашли пропавшего участника ДТП.

Инспекторы составили на 58-летнего водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП. Материалы пока передано в суд.

Следует отметить, что за санкции данных статей предусматривают:

- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.