В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и поехал дальше

На днях, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Харьковской. Прибыв на место, патрульные установили, что возле рынка на улице Сумско-Киевских дивизий водитель Mitsubishi Pajero, двигаясь задним ходом, допустил наезд на припаркованный автомобиль Skoda Octavia. В дальнейшем водитель Mitsubishi скрылся с места происшествия.
Поскольку событие произошло на глазах владельца автомобиля Skoda Octavia, он сразу же сообщил о данном факте на линию 102. И уже вскоре сумские патрульные нашли пропавшего участника ДТП.
Инспекторы составили на 58-летнего водителя административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП. Материалы пока передано в суд.
Следует отметить, что за санкции данных статей предусматривают:
- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;
- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
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