За нелегальную продажу табака и алкоголя сумские налоговики собрали почти 3 млн грн штрафов В прошлом году работники ГФС Сумщины установили 173 нарушения, связанных с торговлей подакцизными товарами.

В Сумской области на учете 1446 плательщиков акцизного налога, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и 1045 - табачными изделиями. Этими плательщиками получено 2227 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и 1714 лицензий на розничную торговлю табачными изделиями, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

По словам начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Сумской области Бориса Пересадько, средние начисления акцизного налога с розничных продаж на одну лицензию составляют 35,8 тыс. грн по продаже алкогольных напитков и 33 тыс. грн по продаже табачных изделий.

За 2018 год проведено 152 фактические проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере производства и оборота подакцизных товаров. По результатам проверок применены 2,8 млн грн финансовых санкций, что на 1,9 млн грн, или в три раза больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Во время проведения вышеупомянутых проверок работники фискальной службы установили 173 нарушения. В частности, 96 фактов оптовой или розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен; 11 фактов осуществления деятельности без наличия соответствующей лицензии; 9 фактов касается отчетности; 8 фактов хранения алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога; 6 фактов продажи в ночное время, или несовершеннолетним; 5 фактов розничной торговли табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен на табачные изделия, установленных производителями или импортерами таких табачных изделий; 38 фактов нарушения другого законодательства, связанного с оборотом подакцизных товаров.

- Благодаря налаженному взаимодействию с правоохранительными органами к ответственности за продажу алкогольных напитков, пива, табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, привлечены 18 субъектов хозяйствования, к которым применено 122,4 тыс. грн штрафных санкций, - подчеркнул Борис Пересадько.