Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22202

За нелегальную продажу табака и алкоголя сумские налоговики собрали почти 3 млн грн штрафов

В прошлом году работники ГФС Сумщины установили 173 нарушения, связанных с торговлей подакцизными товарами.

В Сумской области на учете 1446 плательщиков акцизного налога, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и 1045 - табачными изделиями. Этими плательщиками получено 2227 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и 1714 лицензий на розничную торговлю табачными изделиями, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

По словам начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Сумской области Бориса Пересадько, средние начисления акцизного налога с розничных продаж на одну лицензию составляют 35,8 тыс. грн по продаже алкогольных напитков и 33 тыс. грн по продаже табачных изделий.

За 2018 год проведено 152 фактические проверки субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере производства и оборота подакцизных товаров. По результатам проверок применены 2,8 млн грн финансовых санкций, что на 1,9 млн грн, или в три раза больше, чем за соответствующий период 2017 года.

Во время проведения вышеупомянутых проверок работники фискальной службы установили 173 нарушения. В частности, 96 фактов оптовой или розничной торговли алкогольными напитками по ценам, ниже установленных минимальных оптово-отпускных или розничных цен; 11 фактов осуществления деятельности без наличия соответствующей лицензии; 9 фактов касается отчетности; 8 фактов хранения алкогольных напитков без марок акцизного налога установленного образца или с поддельными марками акцизного налога; 6 фактов продажи в ночное время, или несовершеннолетним; 5 фактов розничной торговли табачными изделиями по ценам выше максимальных розничных цен на табачные изделия, установленных производителями или импортерами таких табачных изделий; 38 фактов нарушения другого законодательства, связанного с оборотом подакцизных товаров.

- Благодаря налаженному взаимодействию с правоохранительными органами к ответственности за продажу алкогольных напитков, пива, табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, привлечены 18 субъектов хозяйствования, к которым применено 122,4 тыс. грн штрафных санкций, - подчеркнул Борис Пересадько.

Право Налоги Подакцизные товары

По тематике

31.01.2019 09:14

В Сумах туристов поделили на два сорта

30 января депутаты городского совета на очередном сессионном заседании утвердили ставку туристического сбора....

30.01.2019 08:39

На Сумщине уплачено более 4 млрд грн ЕСВ

В течение 2018 года ГУ ГФС в Сумской области обеспечено поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме...

28.01.2019 14:28

На Сумщине насчитали 44 миллионера

По итогам декларирования доходов граждан в 2018 году в органы ГФС области подано 10208 деклараций об имущественном состоянии и доходах....

На Сумщине накрыли подпольный водочный цех
11.01.2019 09:53

На Сумщине накрыли подпольный водочный цех

Правоохранители Сумщины разоблачили подпольный цех по незаконному производству алкогольной продукции из омывателя стекла....

10.01.2019 16:02

Информация для сумчан: размеры единого взноса в 2019 году

Главное управление ГФС в Сумской области информирует, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в месячном размере составляет...

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
04.02.2019 20:45
Вдову застреленного в Сумах Анатолия Жука хотят заочно взять под стражу
Сегодня 18:00
На Ахтырщине снова разгерметизация нефтепровода
Сегодня 17:56
Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе
Сегодня 17:50
В Сумах 22 человека заболели корью
Сегодня 17:35
Сумским семьям с детьми перечислена государственная соцпомощь
Сегодня 16:55
В Сумах снова перебои с водой
Сегодня 16:45
За нелегальную продажу табака и алкоголя сумские налоговики собрали почти 3 млн грн штрафов
Сегодня 16:22
Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине
Сегодня 16:18
На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению о нарушении избирательного законодательства
Сегодня 16:14
Ночью в Ромнах горело кафе
Сегодня 16:08
Сумские патрульные обучают детей правилам безопасности
Сегодня 15:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.