Сумским семьям с детьми перечислена государственная соцпомощь

7 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2019 года.
Департамент социальной защиты населения сообщает, что с 1 января этого года Правительство Украины ввело государственную помощь лицам, которые ухаживают за...
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