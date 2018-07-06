Сумским семьям с детьми перечислена государственная соцпомощь Средства можно получить в учреждениях банков уже 8 февраля.

7 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2019 года.