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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55184

Сумским семьям с детьми перечислена государственная соцпомощь

Средства можно получить в учреждениях банков уже 8 февраля.

7 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, временная государственная помощь детям и помощь на уход за лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2019 года.

Общество Соцпомощь

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«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
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«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
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«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
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«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
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«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
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Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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