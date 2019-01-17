В Сумах 22 человека заболели корью Сегодня, 7 февраля, в Сумской мэрии провели брифинг о ситуации с заболеваемостью корью в Сумах и профилактику болезни во.

По словам и.о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Сумах контролируется. Проводится ежедневный мониторинг случаев заболевания. С начала года в городе корью заболели 22 человека, из них 17 - взрослые, 5 - дети. В прошлом году было зарегистрировано 75 случаев заболевания корью, из них 16 среди детей. Летальных случаев в Сумах не зарегистрировано.

Врачи-инфекционисты обратили особое внимание на то, что корь опасна своими осложнениями и все дети и взрослые, которые не делали прививки, - под угрозой.

«Следует отметить, что у взрослых заболевание корью проходит гораздо тяжелее, чем у детей. Легкие случаи кори проходят при симптоматическом лечении, однако, если развиваются осложнения, то заболевание становится угрожающим для жизни. Среди осложнений доминируют пневмония, энцефалит, менингит, то есть довольно угрожающие поражения детского или взрослого организма. Поэтому еще раз подчеркиваем, что необходимо прийти и пройти вакцинацию», - акцентировали специалисты.

И. о. начальника отдела здравоохранения сообщила, что в городе основной госпитальной базой для больных корью определен для взрослых - инфекционное отделение клинической больницы № 4, а для детей - инфекционное отделение детской клинической больницы Святой Зинаиды.

В случае роста заболеваемости и необходимости выделения дополнительных коек для стационарного лечения детского населения города в городской детской клинической больницы Святой Зинаиды и клинической больницы № 4 предусмотрено увеличение количества инфекционных коек за счет перепрофилирования коек и направление больных в другие лечебно-профилактических мероприятий, добавила Елена Чумаченко.

Единственным эффективным средством предотвратить распространение заболевания и предупредить осложнения - является вакцинация.

Вакцинация формирует специфический иммунитет, вследствие чего организм человека становится нечувствительным к заболеванию. В связи с этим, родителей призвали делать прививки детям, чтобы оградить их от этого недуга и его последствий, и вакцинироваться самим. Вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из группы профессионального и медицинского риска - контактные лица, военные, участники АТО и ООС, студенты, педагоги, медики.

На сегодня с целью охвата большего количества лиц из групп профессионального риска в городе проводится вакцинация работников медицинских и образовательных учреждений, правоохранительных органов.

Сейчас все медицинские учреждения Сум в необходимом количестве обеспечены вакциной. Пройти вакцинацию можно в амбулатории у врача, с которым заключена декларация.