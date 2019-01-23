Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе В январе 2019 года успешно завершено обучение иностранной студентки из Турции Фатмы Басан, которая прибыла с целью расширения сотрудничества в рамках проекта кредитной мобильности Erasmus + между Глуховским НПУ имени Александра Довженко и университетом Афьон Кокатепе (Турция).

Фатма училась на первом курсе магистратуры по специальности английский язык. Всего Фатма Басан получила 37 кредитов ECTS: 21 - на подготовку магистерской работы, другие на изучение дисциплин. Научным руководителем иностранной студентки была Оксана Скоробагата - старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики преподавания, пишет сайт вуза.

Работники университета и студенты получили ценный опыт международного сотрудничества и общения. По завершению программы обмена Фатма был вручен сертификат об успешном завершении обучения и сделаны памятные подарки с символикой программы Эразмус +.

Фатма отметила, что с первого момента приезда в Украину находилась в восторге от страны и доброжелательных людей.