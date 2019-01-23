Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе

Фатма училась на первом курсе магистратуры по специальности английский язык. Всего Фатма Басан получила 37 кредитов ECTS: 21 - на подготовку магистерской работы, другие на изучение дисциплин. Научным руководителем иностранной студентки была Оксана Скоробагата - старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики преподавания, пишет сайт вуза.
Работники университета и студенты получили ценный опыт международного сотрудничества и общения. По завершению программы обмена Фатма был вручен сертификат об успешном завершении обучения и сделаны памятные подарки с символикой программы Эразмус +.
Фатма отметила, что с первого момента приезда в Украину находилась в восторге от страны и доброжелательных людей.
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