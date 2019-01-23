Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50187

Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе

В январе 2019 года успешно завершено обучение иностранной студентки из Турции Фатмы Басан, которая прибыла с целью расширения сотрудничества в рамках проекта кредитной мобильности Erasmus + между Глуховским НПУ имени Александра Довженко и университетом Афьон Кокатепе (Турция).

Фатма училась на первом курсе магистратуры по специальности английский язык. Всего Фатма Басан получила 37 кредитов ECTS: 21 - на подготовку магистерской работы, другие на изучение дисциплин. Научным руководителем иностранной студентки была Оксана Скоробагата - старший преподаватель кафедры иностранных языков и методики преподавания, пишет сайт вуза.

Работники университета и студенты получили ценный опыт международного сотрудничества и общения. По завершению программы обмена Фатма был вручен сертификат об успешном завершении обучения и сделаны памятные подарки с символикой программы Эразмус +.

Фатма отметила, что с первого момента приезда в Украину находилась в восторге от страны и доброжелательных людей.

Общество Глухов Глуховский педуниверситет Образование Турция

По тематике

Вчера 16:34

В Глухове отдельные классы закрыли на карантин

На этой неделе количество больных гриппом и ОРВИ глуховских школьников увеличилось вдвое по сравнению с прошлой, поэтому пришлось объявить карантин...

На Сумщине задержали банду рэкетиров
02.02.2019 08:29

На Сумщине задержали банду рэкетиров

На Сумщине полиция задержала группу лиц, которые длительное время терроризировали предпринимателей Глуховского района, требуя у них денежные средства....

В Глухове опять все спокойно?
01.02.2019 16:07

В Глухове опять все спокойно?

На Сумщине полиция принимает меры по стабилизации ситуации у агропромышленного комплекса....

На Сумщине полицейских забросали яйцами
01.02.2019 15:39

На Сумщине полицейских забросали яйцами

В Глухове работники филиала агропредприятия «Росток-Холдинг» забросали яйцами полицейских, которые выступили в защиту захватчиков компании....

В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце
01.02.2019 14:56

В Глуховской школе сосульки разбили крышу на крыльце

Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, в школе № 3 г. Глухова....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
04.02.2019 20:45
В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра
Сегодня 18:33
Вдову застреленного в Сумах Анатолия Жука хотят заочно взять под стражу
Сегодня 18:00
На Ахтырщине снова разгерметизация нефтепровода
Сегодня 17:56
Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе
Сегодня 17:50
В Сумах 22 человека заболели корью
Сегодня 17:35
Сумским семьям с детьми перечислена государственная соцпомощь
Сегодня 16:55
В Сумах снова перебои с водой
Сегодня 16:45
За нелегальную продажу табака и алкоголя сумские налоговики собрали почти 3 млн грн штрафов
Сегодня 16:22
Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине
Сегодня 16:18
На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению о нарушении избирательного законодательства
Сегодня 16:14
Ночью в Ромнах горело кафе
Сегодня 16:08
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.