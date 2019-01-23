Ночью в Ромнах горело кафе

Сегодня, 7 февраля, в 1:14 к спасателям поступило сообщение, что в г. Ромны по ул. Горького горит кафе. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие по вызову установили, что горение происходит на летней площадке заведения. Огонь охватил горючую отделку стен на площади 16 кв.м и перекинулся на крышу. Существовала угроза распространения огня на магазин, который находился под одной крышей с горящим зданием, а также на два рядом расположенных гаража.
В 1:30 пожар удалось локализовать, в 2:05 ликвидировать и предотвратить дальнейшее распространение огня. В результате пожара повреждены стены на площади 16 кв.м, а также кровля на площади 16 кв.м.
Всего на месте происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным. Причины пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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