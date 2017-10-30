На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению о нарушении избирательного законодательства Данное заявление было обнародовано главой одной из городских громад области на своей странице в Фейсбуке. Обнаружили его полицейские и назначили проверку.

Глава громады общины сообщил о якобы подкупе избирателей, организованном депутатом областного совета. На сегодня в Сумской области зарегистрировано 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

«Большинство из этих заявлений связаны с изготовлением или распространением печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск, - комментирует Николай Лушпиенко, начальник ГУНП в Сумской области. - Несмотря на то, что данный глава в полицию с официальным заявлением не обращался, информация, обнародованная им, принята во внимание, зарегистрирована и сейчас по ней продолжается соответствующая проверка. В случае подтверждения изложенного в заявлении факта нарушители будут привлечены к ответственности».

Начальник ГУНП призвал участников избирательной гонки и граждан не нарушать закон и действовать исключительно в правовом поле, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.