Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1888

Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине

Волонтерами Сумской области во время проведения Всеукраинской акции «От сердца к сердцу» было собрано более 350 тыс. гривен, за которые приобретено оборудование для сурдологического кабинета Сумской областной детской больницы.

По словам замглавы Сумской облгосадминистрации Ивана Боршоша, в этом году волонтеры направили свои усилия на сбор средств для помощи детям с недостатками слуха, в частности, обеспечение качественным медицинским оборудованием сурдологического кабинета областной детской больницы.

«Приятно, что наша молодежь не безразлична и приобщается к волонтерству. В этом году 1200 волонтеров присоединились для единой цели - помочь малышам с нарушениями слуха и их родителям жить полноценной жизнью. Именно такая сплоченность власти, бизнеса и волонтеров является залогом воплощения в жизнь добрых дел, и результаты говорят сами за себя, - отметил чиновник. - Сегодня мы в пятерке лучших областей Украины по развитию волонтерского движения и планы на следующий год у нас не менее амбициозные».

Главный врач областной детской больницы Игорь Змысля рассказал, что приобретенный современный импедансный аудиометр позволит выявлять нарушения слуха даже у самых маленьких детей, которые даже еще не могут говорить. «Именно это устройство позволит сделать точный диагноз, что позволит в свою очередь в дальнейшем получить лучшие результаты в лечении».

Нужно отметить, что на Сумщине в благотворительной акции приняли участие медицинские учреждения, высшие учебные заведения, колледжи, учреждения культуры и государственные структуры.

Общество «Сердце к сердцу» Волонтеры

По тематике

В Сумах расскажут о легальном кайфе
18.01.2019 12:30

В Сумах расскажут о легальном кайфе

«Місто розумних» и «Агенти Волонтерства» приглашают сумчан на открытую лекцию «Волонтерство: легальный кайф»....

В Белополье открыли волонтерский центр
31.08.2018 16:52

В Белополье открыли волонтерский центр

Основная цель деятельности центра - изготовление маскировочных сетей, сбор благотворительной помощи военнослужащим, участвующим в операции объединенных сил....

12.07.2018 15:00

В Сумах ищут волонтеров в «Город профессий»

Городской центр досуга молодежи ищет волонтеров, которые будут работать в эту субботу в «Городе профессий»....

Сумчан запрошують на День волонтера
07.12.2017 17:49

Сумчан запрошують на День волонтера

Давно хотів бути волонтером? Не знаєш з чого почати? Або маєш бажання більше дізнатися про волонтерський рух у Сумах? Ласкаво...

10.03.2017 13:30

В Сумах стартовала Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу»

Продлится она с 9 марта по 9 апреля и направлена на помощь детям с недостатками зрения....

Новости

В Сумах на взятке задержали прокурора
04.02.2019 20:45
Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине
Сегодня 16:18
На Сумщине полиция проводит проверку по заявлению о нарушении избирательного законодательства
Сегодня 16:14
Ночью в Ромнах горело кафе
Сегодня 16:08
Сумские патрульные обучают детей правилам безопасности
Сегодня 15:49
Сумской теннисист взял «бронзу» чемпионата Украины
Сегодня 15:24
В Сумах водитель наехал на припаркованное авто и поехал дальше
Сегодня 15:19
В.Ладыка безальтернативно избран ректором Сумского НАУ
Сегодня 14:56
В Сумах воры оставили бабушке 20 грн на хлеб, унеся 10 тысяч
Сегодня 14:32
В Сумах могут отключить троллейбусное депо от электричества (обновлено)
Сегодня 14:12
Молодых сумских художников приглашают к участию в Национальной биеннале
Сегодня 13:47
Госэкоинспекция заинтересовалась неприятным запахом в Шостке
Сегодня 13:27
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
«Море соблазна» Стивен Найт (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 15:20 19:20 23:40
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
«Клаустрофобы» Адам Робител (ЮАР, США, 2019)
Кино Космос
16:30—50 грн. 20:15—55 грн.
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
«Встреча одноклассников» Валентин Шпаков (Украина, 2018)
Кино Космос
14:45—50 грн. 18:30—55 грн.
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:10 14:05 20:45
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
20-15 - 65 грн.
 
«Мартин Боруля» И.Карпенко-Карого
Театр Театр им. М.С.Щепкина
15.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.