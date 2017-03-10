Сумщина в пятерке лидеров по развитию волонтерского движения в Украине

По словам замглавы Сумской облгосадминистрации Ивана Боршоша, в этом году волонтеры направили свои усилия на сбор средств для помощи детям с недостатками слуха, в частности, обеспечение качественным медицинским оборудованием сурдологического кабинета областной детской больницы.
«Приятно, что наша молодежь не безразлична и приобщается к волонтерству. В этом году 1200 волонтеров присоединились для единой цели - помочь малышам с нарушениями слуха и их родителям жить полноценной жизнью. Именно такая сплоченность власти, бизнеса и волонтеров является залогом воплощения в жизнь добрых дел, и результаты говорят сами за себя, - отметил чиновник. - Сегодня мы в пятерке лучших областей Украины по развитию волонтерского движения и планы на следующий год у нас не менее амбициозные».
Главный врач областной детской больницы Игорь Змысля рассказал, что приобретенный современный импедансный аудиометр позволит выявлять нарушения слуха даже у самых маленьких детей, которые даже еще не могут говорить. «Именно это устройство позволит сделать точный диагноз, что позволит в свою очередь в дальнейшем получить лучшие результаты в лечении».
Нужно отметить, что на Сумщине в благотворительной акции приняли участие медицинские учреждения, высшие учебные заведения, колледжи, учреждения культуры и государственные структуры.
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