Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03289

24 сумских педагога пройдут пилотную сертификацию учителей начальной школы

Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В 2019 году стартует сертификация учителей начальной школы. Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, это добровольный инструмент, который в 2019 году будет введен как пилотный проект.

«Мы рассчитываем на 1000 желающих учителей, потому что должны отработать этот инструмент... Работу учителей оценивают педагоги, а не чиновники, это очень важно. Непрохождение сертификации не несет никаких последствий, просто учитель не получает бонусов, которые дает прохождения сертификации», - рассказала Лилия Гриневич.

Будет происходить оценка профессиональных умений в формате ВНО. Создавать задания для проверки и организовывать независимое тестирование будет Украинский центр оценивания качества образования. В частности, УЦОКО будет разрабатывать общие характеристики тестов и схемы начисления баллов за выполнение заданий тестов. Каждый участник сертификации зарегистрирует собственный электронный кабинет, где и будут обнародованы результаты пройденного оценивания в течение 15 дней.

На Сумщине, по словам Александра Сидоренко, квота МОН 24 человека уже полностью заполнена. Эта сертификация будет состоять из трех частей: самооценка работы учителя, изучение его практического опыта и тестирования учителей.

«Учителя, прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к заработной плате. А также смогут использовать этот сертификат в течение трех лет как аттестацию», - пояснил директор Харьковского центра оценивания качества образования.

Общество Образование Сертификация Учителя

По тематике

Сегодня 08:54

На Сумщине в пробном ВНО примут участие больше 5 тысяч человек

В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области....

Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе
Вчера 17:50

Студентка из Турции завершила обучение в Глуховском педе

В январе 2019 года успешно завершено обучение иностранной студентки из Турции Фатмы Басан, которая прибыла с целью расширения сотрудничества в...

01.02.2019 08:35

Сумчане голосуют за безопасные детсады и школы

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасное обучения в детских садах и школах»....

10.12.2018 17:49

На Сумщине в больницы и школы планируют провести высокоскоростной интернет

Заведения медицины и образования Сумщины требуют высокоскоростной интернет для дальнейшей реализации проекта телемедицины и Новой украинской школы....

30.11.2018 15:32

Горсовет смог выделить педагогам только 5,8 млн. грн., при том что не хватает десяти

На сессии Сумского горсовета 28 ноября депутаты обсудили критическую ситуацию, которая сложилась в областном центре с выплатой зарплаты педагогам....

Новости

Заммэра Сум пострадал в ДТП
Вчера 21:06
В собственной постели сгорел житель Сумщины
Сегодня 10:54
Российская пропаганда продолжает распространять фейки
Сегодня 10:47
В московском поезде сумские пограничники обнаружили контрабанду
Сегодня 10:38
Двое сумчанок едут на зимний Олимпийский фестиваль-2019 в Сараево
Сегодня 10:17
В Сумах прошел очередной индорхоккейный чемпионат
Сегодня 09:53
Патрульные обнаружили у 18-летнего сумчанина кастет
Сегодня 09:28
Сумской бизнес приглашают к разработке Плана экономического развития города Сумы
Сегодня 09:20
На Сумщине в пробном ВНО примут участие больше 5 тысяч человек
Сегодня 08:54
Родильное отделение Тростянецкой ЦГБ получило современное оборудование
Сегодня 08:25
24 сумских педагога пройдут пилотную сертификацию учителей начальной школы
Сегодня 08:03
Сумской атлет стал чемпионом Украины
Вчера 21:19
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.