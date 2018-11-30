24 сумских педагога пройдут пилотную сертификацию учителей начальной школы Об этом во время пресс-конференции в областном департаменте образования и науки сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В 2019 году стартует сертификация учителей начальной школы. Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, это добровольный инструмент, который в 2019 году будет введен как пилотный проект.

«Мы рассчитываем на 1000 желающих учителей, потому что должны отработать этот инструмент... Работу учителей оценивают педагоги, а не чиновники, это очень важно. Непрохождение сертификации не несет никаких последствий, просто учитель не получает бонусов, которые дает прохождения сертификации», - рассказала Лилия Гриневич.

Будет происходить оценка профессиональных умений в формате ВНО. Создавать задания для проверки и организовывать независимое тестирование будет Украинский центр оценивания качества образования. В частности, УЦОКО будет разрабатывать общие характеристики тестов и схемы начисления баллов за выполнение заданий тестов. Каждый участник сертификации зарегистрирует собственный электронный кабинет, где и будут обнародованы результаты пройденного оценивания в течение 15 дней.

На Сумщине, по словам Александра Сидоренко, квота МОН 24 человека уже полностью заполнена. Эта сертификация будет состоять из трех частей: самооценка работы учителя, изучение его практического опыта и тестирования учителей.

«Учителя, прошедшие сертификацию, получат 20% надбавки к заработной плате. А также смогут использовать этот сертификат в течение трех лет как аттестацию», - пояснил директор Харьковского центра оценивания качества образования.