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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:25217

Родильное отделение Тростянецкой ЦГБ получило современное оборудование

По инициативе городской власти и медицинского персонала в Тростянецкой городской больницы осуществили ремонт родильного отделения.

К улучшению условий лечения и пребывания больных в медицинском учреждении присоединился и социально ответственный бизнес Тростянеччины. Таким образом родильное отделение городской больницы получило три столика для пеленания младенцев, операционную прессовальную лампу, ультрафиолетовую камеру для хранения медицинского стерильного инструмента, фетальный монитор с функцией контроля матери, монитор пациента, фетальный допплер.

Теперь женщины, роженицы и новорожденные младенцы Тростянеччины имеют возможность получать своевременную и качественную медицинскую помощь, сообщает сайт ОГА.

Общество Здравоохранение Тростянец

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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