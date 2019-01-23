Родильное отделение Тростянецкой ЦГБ получило современное оборудование

К улучшению условий лечения и пребывания больных в медицинском учреждении присоединился и социально ответственный бизнес Тростянеччины. Таким образом родильное отделение городской больницы получило три столика для пеленания младенцев, операционную прессовальную лампу, ультрафиолетовую камеру для хранения медицинского стерильного инструмента, фетальный монитор с функцией контроля матери, монитор пациента, фетальный допплер.
Теперь женщины, роженицы и новорожденные младенцы Тростянеччины имеют возможность получать своевременную и качественную медицинскую помощь, сообщает сайт ОГА.
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