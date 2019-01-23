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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:45378

В Сумах снова перебои с водой

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 февраля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 7 февраля, с 15:30 Тополянский водозабор работает с пониженным давлением. Из-за этого возможны перебои с водоснабжением в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

После завершения работ подачв воды с соответствующим технологическим давлением будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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