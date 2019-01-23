В Сумах снова перебои с водой КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 7 февраля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ сегодня, 7 февраля, с 15:30 Тополянский водозабор работает с пониженным давлением. Из-за этого возможны перебои с водоснабжением в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

После завершения работ подачв воды с соответствующим технологическим давлением будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.