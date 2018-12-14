На Ахтырщине снова разгерметизация нефтепровода По оперативной информации Управления СБУ в Сумской области стало известно об аварийной ситуации, произошедшей 7 февраля на территории Груньской ОТГ Ахтырского района в результате разгерметизации нефтепровода Рыбальцы - Качановка с утечкой нефти на двух земельных участках площадью 270 кв. м и 180 кв. м.

Собственными силами НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнафта» утечка нефти остановлена, начаты работы по локализации загрязнения и сбору нефтепродуктов.

На место происшествия оперативно выехали специалисты Госэкоинспекции в Сумской области. В ходе проверки обследованы указанные земельные участки, вероятно загрязненные нефтепродуктами, и проведен уточняющий обмер площади вероятного загрязнения с отбором проб грунта. Общая вероятно загрязнена площадь составляет 450 кв. м.

Отобранные пробы почвы были направлены для проведения исследований в отдел инструментального - лабораторного контроля Инспекции, сообщает сайт ведомства.