На Сумщине в пробном ВНО примут участие больше 5 тысяч человек В 2019 году пункты проведения ВНО планируется организовать на базе 44 учебных заведений Сумской области.

По словам директора департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктории Гробовой на Сумщине определены 6 округов для проведения внешнего независимого оценивания: Сумы, Глухов, Конотоп, Ахтырка, Ромны и Шостка. Что же касается пробного ВНО в 2019 году, то оно будет проходить для всех желающих, которые хотят ознакомиться собственно с самой процедурой проведения внешнего независимого оценивания, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.

На сегодня в области количество желающих ознакомиться с предварительной процедурой проведения ВНО значительно увеличилось. Так по сравнению с 2018 годом, когда количество участников на пробное ВНО было 4765, в этом году уже зарегистрировано 5064 участников из Сумской области, которые выбрали 7605 тестов. Пробное внешнее независимое оценивание будет проведено 16 и 23 марта.

Всего во внешнем независимом оценивании могут принять участие 9469 выпускников.

Отдельное внимание всех выпускников Сумщины директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко обратил на порядок пользования мобильными телефонами, ведь ими можно будет пользоваться только до момента вхождения на пункт тестирования. Пользование мобильными средствами связи является нарушением, следствием которого может быть удаление абитуриента с пункта тестирования и отстранения от прохождения ВНО.