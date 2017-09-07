Сумской бизнес приглашают к разработке Плана экономического развития города Сумы

Следующим шагом внедрения является разработка Плана местного экономического развития, который позволит городу Сумы стать полноценным членом инициативы.
Если Вы имеете идеи по развитию экономического потенциала города и хотите принять участие в разработке Плана местного экономического развития города Сумы, Вас просят заполнить анкету по ссылке: https://goo.gl/tgHqax
Анкета доступна к заполнению до 15 февраля 2019 года.
Более подробную информацию можно получить в управлении стратегического развития города по телефону: (0542) 701 574 (Юлия).
Напомним: проект «Мэры за экономический рост» (M4EG) - инициатива Европейского союза, которая начала деятельность в январе 2017 года в рамках Восточного партнерства. Город Сумы присоединились к инициативах в июне 2018 года.
Инициатива предусматривает тесное сотрудничество бизнеса, общественности и власти, а ее суть заключается в оказании поддержки мэрам и муниципалитетам стран Восточного партнерства в том, чтобы они становились активными проводниками местного экономического роста и создания рабочих мест.
Инициатива «Мэры за экономический рост» стремится создать разветвленное региональное профессиональное сообщество, что потребует определенного привлечения членов Инициативы, однако в то же время создаст возможности значительной поддержки экспертов и коллег из других муниципалитетов, содействие в распространении историй успеха, а также другие значительные экономические, политические и репутационные преимущества, пишет сайт мэрии.
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