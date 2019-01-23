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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33160

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра

Сегодня, 7 февраля, поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимал в свой адрес Федор Сикора.

Участник боевых действий, гвардии полковник в отставке прошел весь путь Второй мировой войны, был тяжело ранен, но, несмотря на все трудности жизни, сохранил энергию и оптимизм, которые помогли ему стать долгожителем.

С цветами и подарками приехали в гости к юбиляру представители ветеранских организаций Шостки и руководство городской власти. Замглавы комитета инвалидов и вдов инвалидов Второй мировой войны Сергей Шишков, выступая с официальной приветственной речью, перечислил множество регалий, которые в свое время получил «виновник торжества» за свои боевые заслуги.

Федор Григорьевич - уроженец села Дорошовка, что на Ямпольщине. В Шостку переехал только в шестидесятых. Во время Второй мировой войны участвовал в боевых действиях на опасных участках Калининского фронта, в Ржевский битве и освобождал от нацистов Чехословакию. В мирное время работал инженером по технике безопасности в управлении «Спецмонтаж». Выйдя на пенсию, посвятил жизнь общественной деятельности, вступив в Шосткинского организации инвалидов и вдов инвалидов Второй мировой войны. Ее нынешний руководитель, ветеран Юрий Васильев поздравил своего боевого товарища с сотой годовщиной жизни и отметил, что гордится его несокрушимостью и силой духа.

Сергей Шишков и Юрий Васильев подарили юбиляру увеличенную и обновленную фотографию, на которой он изображен в молодые годы. «Это я», - сразу сказал Федор Григорьевич, только взглянув на фотографию. При этом на глаза мужчины навернулись слезы. Также ему была вручена почетная грамота Всеукраинской организации инвалидов войны - за мужество и героизм, проявленные при защите Родины в годы Второй Мировой войны. Присоединился к поздравлениям и глава президиума городского совета ветеранов Евгений Червонный. От себя лично и от общины Шостки поздравил долгожителя и мэр города Николай Нога.

Среди многочисленных званий и наград, Федор Григорьевич имеет еще один статус - глава семьи. В такой важный день юбиляра праздничный день рядом с ним находятся сын, внук и внучка. Другая внучка и две правнучки по уважительным причинам не смогли приехать к дедушке. Сын юбиляра Юрий Федорович раскрывает секрет долголетия своего отца. Как оказалось, он очень прост: «Он всегда был спокоен. Никогда ничем не злоупотреблял».

Наследственность тоже здесь сыграла свою роль, признается Юрий Сикора. И дядя, и бабушка 100-летнего юбиляра тоже были долгожителями. Но Федор Григорьевич по продолжительности жизни обошел их всех. Как чуткого и заботливого дедушку его знает внучка Ирина Василенко. С улыбкой вспоминает, что в детские годы слишком опекал ее - возможно, как того требовала его профессия инженера по охране труда, пишет Шостка-news.com.

Общество 100-летний юбилей Шостка

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