Заммэра Сум пострадал в ДТП Заместитель Сумского городского головы Александр Журба среди травмированных в аварии в Прилуцком районе Черниговской области.

Вместе с ним пострадал директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, пишет Sumy.Today.

Авария произошла сегодня утром, 7 февраля, возле села Сухополово на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка. Столкнулись «CHEVROLET Lacetti» и «TOYOTA Highlander». Всего пострадавших пятеро. В том числе ребенок 2011 года рождения. Всех госпитализировали в Прилуцкую центральную городскую больницу.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Черниговской области все пятеро пострадавших госпитализированы с различными травмами, угрозы жизни нет. Предварительно, авария произошла из-за водителя CHEVROLET Lacetti, который не справился с управлением и допустил столкновение с TOYOTA.

Также стало известно, что директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин ехал в одной машине TOYOTA Highlander с заммэра Александром Журбой. Они вместе ездили в НКРЭКУ.

По факту аварии открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение, - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без и него.