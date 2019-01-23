В Сумах завершились открытые областные соревнования на призы Анатолия Линника

Юниоры и старшие юноши бежали 12,5 км, юниорки и старшие девушки – 10 км. Младшие и средние юноши вышли на десятку, девушки – на 7,5 км.
Результаты
Юниоры
I - Ивченко Евгений (ШВСМ)
II - Буров Богдан (ШВСМ)
III - Бугай Сергей (РЦ ЗВС)
Юниорки
I - Сытник Анна (РЦ ЗВС u. Глухов)
II - Ермакова Виктория (ШВСМ)
III - Кузьменко Анастасия (РЦ ЗВС u. Глухов)
Старшие юноши
I - Родителев Александр (ШВСМ)
II - Кошман Владимир (ШВСМ)
III - Гончаревский Владислав (РЦ ЗВС u. Глухов)
Старшие девушки
I - Дидоренко Анастасия (ШВСМ)
II - Зеленская Варвара (ШВСМ)
III - Нештенко Яна (ШВСМ, РЦ ЗВС)
Юноши средние
I - Супрун Сергей (ШВСМ, Роменская ДЮСШ им. Калнышевского)
II - Чихарь Владислав (ШВСМ, РДЮСШ им. Калнышевского)
III - Малышев Евгений (ХОВУФКС)
Девушки средние
I - Милюта Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Ткаченко Руслана (ХОВУФКС)
III - Еременко Алина (РЦ ЗВС г. Глухов)
Юноши младшие
I - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС г. Глухов)
II - Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)
III - Суровцов Владислав (РЦ ЗВС)
Девушки младшие
I - Дедушева Анна (РЦ ЗВС)
II - Кравченко Ксения (РЦ ЗВС г. Глухов)
III - Лазоренко Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)
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