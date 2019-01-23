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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:16130

В Сумах завершились открытые областные соревнования на призы Анатолия Линника

После вчерашних спринтов сегодня бежали масс-старты.

Юниоры и старшие юноши бежали 12,5 км, юниорки и старшие девушки – 10 км. Младшие и средние юноши вышли на десятку, девушки – на 7,5 км.

Результаты

Юниоры

I - Ивченко Евгений (ШВСМ)

II - Буров Богдан (ШВСМ)

III - Бугай Сергей (РЦ ЗВС)

Юниорки

I - Сытник Анна (РЦ ЗВС u. Глухов)

II - Ермакова Виктория (ШВСМ)

III - Кузьменко Анастасия (РЦ ЗВС u. Глухов)

Старшие юноши

I - Родителев Александр (ШВСМ)

II - Кошман Владимир (ШВСМ)

III - Гончаревский Владислав (РЦ ЗВС u. Глухов)

Старшие девушки

I - Дидоренко Анастасия (ШВСМ)

II - Зеленская Варвара (ШВСМ)

III - Нештенко Яна (ШВСМ, РЦ ЗВС)

Юноши средние

I - Супрун Сергей (ШВСМ, Роменская ДЮСШ им. Калнышевского)

II - Чихарь Владислав (ШВСМ, РДЮСШ им. Калнышевского)

III - Малышев Евгений (ХОВУФКС)

Девушки средние

I - Милюта Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Ткаченко Руслана (ХОВУФКС)

III - Еременко Алина (РЦ ЗВС г. Глухов)

Юноши младшие

I - Саврацкий Дмитрий (РЦ ЗВС г. Глухов)

II - Редька Даниил (ОЛИСП «Барса»)

III - Суровцов Владислав (РЦ ЗВС)

Девушки младшие

I - Дедушева Анна (РЦ ЗВС)

II - Кравченко Ксения (РЦ ЗВС г. Глухов)

III - Лазоренко Полина (РЦ ЗВС г. Глухов)

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