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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:1957

Сумской атлет стал чемпионом Украины

В Сумах стартовал чемпионат Украины в помещении среди взрослых и молодёжи.

Первый соревновательный день состоял в основном из квалификационных выступлений, но несколько финалов всё же состоялись, пишет Про спорт.

Так чемпионы страны определялись в толкании ядра и прыжках с шестом среди мужчин,  а также в прыжках в высоту среди женщин. В беговых дисциплинах определились победители в забегах на 60 м среди мужчин и женщин.

В толкании ядра победу одержал местный сумчанин Игорь Мусиенко. Он отправил снаряд на 19,54 м, что является его личным рекордом. Серебро также с рекордным для себя показателем выиграл Виктор Самолюк – 19,49 м. Бронза  у одессита Романа Кокошко – 18,82 м.

Наиболее интересной борьба была в женском секторе прыжков в высоту. Здесь тройку призёрок с одинаковым результатом 1,97 м составили Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Катерина Табашник. Юлия все высоты до указанной отметки включительно брала с первой попытки, высоту 1,99 м пропускала, а с планкой на высоте 2,01 м не справилась. Геращенко, кстати, также высоту 1,97 м взяла сразу, но предыдущие четыре высоты брала вторым прыжком, поэтому дополнительные показатели у неё оказались ниже. Ну а Табашник взяла 1,97 м с третьей попытки.

В секторе для прыжков с шестом победил киевлянин Илья Кравченко. Он взял высоту 5,40 м (личный рекорд). Второе место занял ещё один столичный спортсмен Кирилл Киру, взявший 5,30 м, что также является его лучшим личным достижением. Третье место занял Иван Ерёмин из Днепра. Его результат 5,20 м является его лучшим прыжком в сезоне.

Что касается забегов на 60 м, то победителем среди женщин стала киевлянка Яна Качур (7,39 с), а у мужчин чемпионом Украины стал николаевец Александр Соколов (6,68 с, личный рекорд). Качур стала единственной из финалисток, кто взял норматив чемпионата Европы 7,42 с. Увы, не принимала участие в забеге Кристина Стуй, травмировавшая бедро.

Спорт Игорь Мусиенко Легкая атлетика Чемпионат Украины по легкой атлетике

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