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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53160

В Сумах прошел очередной индорхоккейный чемпионат

Завершился совместный чемпионат СОО ФСО «Динамо» Украины и СДЮШОР «Динамо» по хоккею на траве в помещении среди девушек и парней 2009-2010 г.р.

Он уже получил неофициальное название «Сумские сосульки». Это своего рода обряд инициации перед выходом команд на всеукраинский уровень соревнований, ведь для большинства детей это был первый серьезный старт. По результатам сыгранных игр команды заняли места:

1 место – «Сумчаночка» (тренер Ткач Н.В.)

2 место – «Виктория» (тренеры Свистюр Е.Ю, Бондаренко И.Н.)

3 место – «Адреналин» (тренер Матвеенко В.М.)

4 место – «Казаки» (тренер Тагиева Д.Т.)

Оргкомитет чемпионата определил лучшего игрока в каждой команде. Ими стали: Цема Ангелина («Сумчаночка»), Гич Станислава («Адреналин»), Лисицын Виктор («Казаки»), Федорина София («Виктория»).

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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