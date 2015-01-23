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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17205

Двое сумчанок едут на зимний Олимпийский фестиваль-2019 в Сараево

Определен состав юношеской сборной Украины на зимний Олимпийский фестиваль-2019.

На ХIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Украину будут представлять 22 спортсмена.

Такое решение принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций по зимним видам спорта.

Юные украинцы будут выступать в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8 ), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треку (4).

Напомним, Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.

В составе сборной 7 представителей Харьковщины, 5 - Черниговщины, 3 – Ивано-Франковщины и Киевщины, 2 – Сумщины, по 1 – Киева и Львовщины

Сумщину представляют биатлонистка Татьяна Продан и лыжница Дарья Ковалева.

Спорт Европейский юношеский олимпийский фестиваль

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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