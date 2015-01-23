Двое сумчанок едут на зимний Олимпийский фестиваль-2019 в Сараево Определен состав юношеской сборной Украины на зимний Олимпийский фестиваль-2019.

На ХIV зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который с 9 по 16 февраля состоится в Сараево и Восточном Сараево (Босния и Герцеговина) Украину будут представлять 22 спортсмена.

Такое решение принял Исполком Национального олимпийского комитета Украины по предложениям национальных федераций по зимним видам спорта.

Юные украинцы будут выступать в 5-ти видах спорта: горнолыжном спорте (4), биатлоне (8 ), лыжных гонках (4), фигурном катании (2) и шорт-треку (4).

Напомним, Олимпийский фестиваль ожидает более 900 юных спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 46 стран Старого Света, которые будут соревноваться в 8-ми видах спорта.

В составе сборной 7 представителей Харьковщины, 5 - Черниговщины, 3 – Ивано-Франковщины и Киевщины, 2 – Сумщины, по 1 – Киева и Львовщины

Сумщину представляют биатлонистка Татьяна Продан и лыжница Дарья Ковалева.