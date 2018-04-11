Патрульные обнаружили у 18-летнего сумчанина кастет

Стражи порядка догнали и остановили его. Общаясь с патрульными, 18-летний юноша очень нервничал. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на кастет. Четко объяснить, откуда он его взял, парень не смог.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК. Указанный предмет направлен в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
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