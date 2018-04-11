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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28385

Патрульные обнаружили у 18-летнего сумчанина кастет

Во время патрулирования улицы Кооперативной экипаж патрульных заметил подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских.

Стражи порядка догнали и остановили его. Общаясь с патрульными, 18-летний юноша очень нервничал. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него предмет, похожий на кастет. Четко объяснить, откуда он его взял, парень не смог.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК. Указанный предмет направлен в Сумской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

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