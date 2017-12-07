У Сумах презентували книгу «Апофеоз ідеї» У центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відбулась презентація книги «Апофеоз ідеї».

Автором видання є сумчанин, вчений і громадський діяч, завідувач кафедри філософії СумДУ, доктор філософських наук, професор, член Спілки журналістів України Іван МОЗГОВИЙ.

Книга «Апофеоз ідеї» є дослідженням та містить матеріали, які розкривають шлях утвердження в суспільстві української національної ідеї.

Видання випущено в рамках міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016–2018 роки». Розраховане воно на студентів, викладачів вишів, вчителів та усіх тих, хто цікавиться питаннями історії, релігії, політики та духовної культури в цілому.

Голова експертної ради з книговидання і книгорозповсюдження при виконавчому комітеті Степан ПАК, який був присутній на презентації, зазначив: «До переліку видань, які минулоріч вийшли друком у рамках міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2016–2018 роки» належить і книга «Апофеоз ідеї» Івана Мозгового. Я можу впевнено стверджувати, що ця робота гідна того, аби презентувати її широкому загалу. Ця книга містить багато цікавих фактів про наш сумський край, його минуле».

Знайти збірку «Апофеоз ідеї» сумчани можуть у всіх бібліотеках-філіях міської централізованої бібліотечної системи, пише сайт мерії.