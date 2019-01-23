Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:53136

Чемпионат Сум по футзалу: анонс

В воскресенье, 10 февраля, в Сумах пройдет второй тур второго этапа чемпионата города от Федерации футзала Сум.

Игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.

Вторая лига

9:00 Ника - Валедианс

10:00 Степановка-Юноши - Сумыхимпром

Первая лига

10.02.2019, воскресенье - СК СДПУ

11:00 Феникс - Интер-Сумы

12:00 Современник - Машметалл

13:00 Linnik Sport – Ураган

Высшая лига

14:00 Сумыхимпром-СДПУ-2 - Форест

15:00 Легион - Junior

16:00 Космос - Lex VSK

17:00 Натон - Колос

Спорт Футзал Чемпионат Сум по футзалу

По тематике

Чемпионат Сумщины по футзалу: удивительное спасение «CompService»
Вчера 10:59

Чемпионат Сумщины по футзалу: удивительное спасение «CompService»

Сегодня, 6 февраля, прошел очередной матч чемпионата области по футзалу в сумской группе....

Чемпионат Сумщины по футзалу: «Гранум» громит «LS Group»
06.02.2019 10:41

Чемпионат Сумщины по футзалу: «Гранум» громит «LS Group»

В матче четвертого тура чемпионата Сумской области в сумской подгруппе «Гранум» весьма неожиданно крупно обыграл «LS Group»....

Сумской футзалист - лучший игрок января в Первой лиге
06.02.2019 07:45

Сумской футзалист - лучший игрок января в Первой лиге

Исполнительной дирекцией АФУ был определен лучший игрок месяца в Первой лиге....

Артем Фаренюк - лучший игрок января в Экстра-лиге
05.02.2019 11:29

Артем Фаренюк - лучший игрок января в Экстра-лиге

Исполнительной дирекцией АФУ было определено лучшего игрока месяца в Экстра-лиге....

Стартовал второй этап чемпионата Сум по футзалу
05.02.2019 10:18

Стартовал второй этап чемпионата Сум по футзалу

3 февраля прошли игры первого тура второго этапа в трех лигах открытого чемпионата города от Федерации футзала Сум....

Новости

Заммэра Сум пострадал в ДТП
Вчера 21:06
Сумские волейболисты примут черниговских (трансляция)
Сегодня 17:23
В Сумах соревновались полиатлонисты
Сегодня 17:03
Чемпионат Сум по футзалу: анонс
Сегодня 16:53
В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь
Сегодня 16:10
На Сумщине проводят приписку допризывников и агитацию на военную службу
Сегодня 16:04
Пьяная сумчанка забыла о своем 7-летнем замерзающем голодном сыне (видео)
Сегодня 15:53
Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили под домашним арестом
Сегодня 15:45
На Сумщине горе-приятель украл мобилку у собутыльника
Сегодня 15:29
Заммэра Сум рассказал о вчерашней аварии
Сегодня 15:19
У Сумах презентували книгу «Апофеоз ідеї»
Сегодня 14:48
На Сумщине во время ликвидации пожара спасли полсотни животных (видео)
Сегодня 14:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.