Чемпионат Сум по футзалу: анонс

Игры пройдут в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко.
Вторая лига
9:00 Ника - Валедианс
10:00 Степановка-Юноши - Сумыхимпром
Первая лига
10.02.2019, воскресенье - СК СДПУ
11:00 Феникс - Интер-Сумы
12:00 Современник - Машметалл
13:00 Linnik Sport – Ураган
Высшая лига
14:00 Сумыхимпром-СДПУ-2 - Форест
15:00 Легион - Junior
16:00 Космос - Lex VSK
17:00 Натон - Колос
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