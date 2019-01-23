В Сумах украли прожекторы из городка зимних развлечений

«Конец городка зимних развлечений - 2.
Сегодня ночью украли иллюминацию на горках и прожекторы.
Хреново мне. Как в душу наср...ли. Второй раз. Позавчера украли прожекторы с ледяных скульптур. Нынче это.
Но...
На улице мороз. Заливаем горки. Вечером можно будет кататься. Приходите. Темно, правда...», - написал он.
Напомним: ранее в городке неизвестные разбили несколько ледяных фигур.
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