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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28192

В Сумах украли прожекторы из городка зимних развлечений

Об этом написал в Фейсбуке куратор проекта «Городок зимних развлечений» Вадим Дубоделов.

«Конец городка зимних развлечений - 2.

Сегодня ночью украли иллюминацию на горках и прожекторы.

Хреново мне. Как в душу наср...ли. Второй раз. Позавчера украли прожекторы с ледяных скульптур. Нынче это.

Но...

На улице мороз. Заливаем горки. Вечером можно будет кататься. Приходите. Темно, правда...», - написал он.

Напомним: ранее в городке неизвестные разбили несколько ледяных фигур.

На реализацию проекта из городского бюджета в рамках общественного (партиципаторного) бюджета было выделено 190 тыс. грн.

Право Быдло Городок зимних развлечений Кража

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