В московском поезде сумские пограничники обнаружили контрабанду

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в межпотолочном пространстве двух пассажирских купе обнаружил 19 коробок и 12 пакетов с орехами макадамия, общим весом более 100 кг, а также 4 мешка со спортивным обувью - всего около 90 пар.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 19-летний гражданин Молдовы.
Обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы, сообщает госпогранслужба.
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