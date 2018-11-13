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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38209

В московском поезде сумские пограничники обнаружили контрабанду

7 февраля в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного ввоза с территории России товаров народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в межпотолочном пространстве двух пассажирских купе обнаружил 19 коробок и 12 пакетов с орехами макадамия, общим весом более 100 кг, а также 4 мешка со спортивным обувью - всего около 90 пар.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 19-летний гражданин Молдовы.

Обнаруженный груз изъят. На правонарушителя составлены административные материалы, сообщает госпогранслужба.

Право Контрабанда

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