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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06250

Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований

7 февраля между управлением культуры Сумской облгосадминистрации и Украинским центром культурных исследований подписан Меморандум о сотрудничестве в области культуры.

Документ подписали с целью реализации реформы децентрализации в области культуры, укрепление потенциала отрасли, роли культуры в социальной жизни общин, городов, районов Сумщины.

В ходе встречи, директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель отметила, что Сумщина занимает лидирующие позиции в стране по формированию качественного культурного продукта, внедрению креативных форм работы в учреждениях культуры, охраны культурного наследия, пишет сайт ОГА.

Общество Культура Меморандум Управление культуры

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