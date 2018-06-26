Облуправление культуры будет сотрудничать с Украинским центром культурной исследований

Документ подписали с целью реализации реформы децентрализации в области культуры, укрепление потенциала отрасли, роли культуры в социальной жизни общин, городов, районов Сумщины.
В ходе встречи, директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель отметила, что Сумщина занимает лидирующие позиции в стране по формированию качественного культурного продукта, внедрению креативных форм работы в учреждениях культуры, охраны культурного наследия, пишет сайт ОГА.
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