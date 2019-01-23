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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47245

Российская пропаганда продолжает распространять фейки

Сумской пограничный отряд опровергает информацию о прекращении пропуска грузовых автомобилей на границе с Брянской областью.

7 февраля в некоторых российских интернет-изданиях была распространена информация о том, что украинские пограничники якобы прекратили пропуск грузовых транспортных средств, которые следуют из Брянской области со стороны пункта пропуска «Троебортное», что напротив украинского пункта пропуска «Бачевск».

Сумской пограничный отряд опровергает данную информацию и официально сообщает, что международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск», так же как и остальные пункты пропуска в Сумской области, функционирует в штатном режиме, все смежные службы работают ритмично без проволочек.

Также следует отметить, что при пропускной способности пункта пропуска «Бачевск» 180 грузовых транспортных средств в сутки (соответственно 90 на въезд и 90 на выезд) за прошедшие сутки оформлено около 200 грузовых автомобилей только на въезд в Украину и более 140 на выезд в Россию.

По всем вопросам, касающимся пересечения государственной границы, граждане могут обратиться по телефону Горячей линии ГПСУ +38 (044) 527-63-63, круглосуточно, e-mail: dovira@dpsu.gov.ua или непосредственно в управление Сумского пограничного отряда: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 62-97-09, факс (0542) 62-98-13, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.

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