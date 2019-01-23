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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5458

В собственной постели сгорел житель Сумщины

7 февраля около 23.00 к дежурному ГСПЧ-19 г. Глухов поступило сообщение от жительницы села Перемога, что у соседа из дома валит дым.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то внутри дома нашли бездыханное тело 59-летнего хозяина. Мужчина жил сам, по словам людей - злоупотреблял спиртным. Во время пожара выгорела кровать, пол вокруг нее, пишет Неделя.

Как сообщают спасатели, причиной возгорания стало курение хозяина в постели. В который раз спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять растопленного печи без присмотра, проверять их рабочее состояние.

Право Глуховский район Пожар Смерть на пожаре

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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