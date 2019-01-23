В собственной постели сгорел житель Сумщины

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то внутри дома нашли бездыханное тело 59-летнего хозяина. Мужчина жил сам, по словам людей - злоупотреблял спиртным. Во время пожара выгорела кровать, пол вокруг нее, пишет Неделя.
Как сообщают спасатели, причиной возгорания стало курение хозяина в постели. В который раз спасатели обращаются к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять растопленного печи без присмотра, проверять их рабочее состояние.
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