В Сумах стартовала биатлонная гимназиада

В соревнованиях приняли участие команды Глухова, Сум, Роменского, Белопольского, Сумского районов.
В личных встречах первого вида программы - спринт среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 7,5 км победителями и призерами стали:
I место - Чихарь Владислав (Роменский р-н) - 23.08.9 (7)
II место - Потапенко Богдан (Глухов) - 23.43.1 (5)
III место - Исаев Денис (Сумы) - 24.27.3 (3)
Среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 6 км:
I место - Милюта Полина (Глухов) - 22.08.1 (3)
II место - Свиридова Дарья ( Сумы) - 22.22.9 (4)
III место - Еременко Алина (Глухов) - 22.50.1 (5)
Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 6 км (оружие на рубеже):
I место - Саврацкий Дмитрий (Глухов) - 24.51.2 (3)
II место - Борковский Богдан (Сумы) - 25.33.9 (7)
III место - Суровцев Владислав (Сумы) - 26.02.3 (7)
Среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км (оружие на рубеже):
I место - Кравченко Ксения (Глухов) - 21.30 (3)
II место - Давыдова Елизавета (Сумы) - 23.30.1 (2)
III место - Гавриленко Анна (Глухов) - 24.18.2 (4)
Второй вид программы - масс-старт
Среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 10 км победителями и призерами стали:
I место - Супрун Сергей (Роменский р-н) - 33.47 (5)
II место - Чихарь Владислав (Роменский р-н) - 34.01 (10)
III место - Потапенко Богдан (Глухов) - 36.12 (12)
Среди девушек - дистанция 7,5 км:
I место - Милюта Полина (Глухов) - 37.50 (5)
II место - Еременко Алина (Глухов) - 38.30 (
III место - Свиридова Дарья (Сумы) - 40.49 (11)
Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 7,5 км (оружие на рубеже):
I место - Саврацкий Дмитрий (Глухов) - 37.01 (6)
II место - Редька Денис (Сумы) - 37.54 (
III место - Суровцев Владислав (Сумы) - 38.22 (11)
Среди девушек - дистанция 6 км (оружие на рубеже):
I место - Дедушева Анна (Сумы) - 36.21 (
II место - Кравченко Ксения (Глухов) - 36.36 (6)
III место - Лазоренко Полина (Глухов) - 40.10 (10)
Победители и призеры примут участие во Всеукраинской зимней Гимназиаде, которая состоится в марте в Тысовце Львовской области.
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