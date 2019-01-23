В Сумах стартовала биатлонная гимназиада Областной этап соревнований по биатлону среди школьников по программе Всеукраинской зимней Гимназиады прошел 4-6 февраля на лыжной базе Сумского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.

В соревнованиях приняли участие команды Глухова, Сум, Роменского, Белопольского, Сумского районов. В личных встречах первого вида программы - спринт среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 7,5 км победителями и призерами стали: I место - Чихарь Владислав (Роменский р-н) - 23.08.9 (7) II место - Потапенко Богдан (Глухов) - 23.43.1 (5) III место - Исаев Денис (Сумы) - 24.27.3 (3) Среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 6 км: I место - Милюта Полина (Глухов) - 22.08.1 (3) II место - Свиридова Дарья ( Сумы) - 22.22.9 (4) III место - Еременко Алина (Глухов) - 22.50.1 (5) Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 6 км (оружие на рубеже): I место - Саврацкий Дмитрий (Глухов) - 24.51.2 (3) II место - Борковский Богдан (Сумы) - 25.33.9 (7) III место - Суровцев Владислав (Сумы) - 26.02.3 (7) Среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км (оружие на рубеже): I место - Кравченко Ксения (Глухов) - 21.30 (3) II место - Давыдова Елизавета (Сумы) - 23.30.1 (2) III место - Гавриленко Анна (Глухов) - 24.18.2 (4) Второй вид программы - масс-старт Среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 10 км победителями и призерами стали: I место - Супрун Сергей (Роменский р-н) - 33.47 (5) II место - Чихарь Владислав (Роменский р-н) - 34.01 (10) III место - Потапенко Богдан (Глухов) - 36.12 (12) Среди девушек - дистанция 7,5 км: I место - Милюта Полина (Глухов) - 37.50 (5) II место - Еременко Алина (Глухов) - 38.30 ( III место - Свиридова Дарья (Сумы) - 40.49 (11) Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 7,5 км (оружие на рубеже): I место - Саврацкий Дмитрий (Глухов) - 37.01 (6) II место - Редька Денис (Сумы) - 37.54 ( III место - Суровцев Владислав (Сумы) - 38.22 (11) Среди девушек - дистанция 6 км (оружие на рубеже): I место - Дедушева Анна (Сумы) - 36.21 ( II место - Кравченко Ксения (Глухов) - 36.36 (6) III место - Лазоренко Полина (Глухов) - 40.10 (10) Победители и призеры примут участие во Всеукраинской зимней Гимназиаде, которая состоится в марте в Тысовце Львовской области.