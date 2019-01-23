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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18195

Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку

8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном колодце по улице Лозовая упала собака и жалобно скулит.

По указанному адресу выехали дежурное спасательное отделение. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что собака находится в колодце глубиной ориентировочно 2 м.

С помощью специального верхолазного оборудования специалисты спасательного дела достали животное из ямы. Собака при этом не получила никаких повреждений. Жизни животного на данный момент ничего не угрожает, сообщили в Центре.

Общество Люк Ромны Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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