Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку

По указанному адресу выехали дежурное спасательное отделение. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что собака находится в колодце глубиной ориентировочно 2 м.
С помощью специального верхолазного оборудования специалисты спасательного дела достали животное из ямы. Собака при этом не получила никаких повреждений. Жизни животного на данный момент ничего не угрожает, сообщили в Центре.
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