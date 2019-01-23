Роменские спасатели достали из заброшенного люка собаку 8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном колодце по улице Лозовая упала собака и жалобно скулит.

По указанному адресу выехали дежурное спасательное отделение. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что собака находится в колодце глубиной ориентировочно 2 м.

С помощью специального верхолазного оборудования специалисты спасательного дела достали животное из ямы. Собака при этом не получила никаких повреждений. Жизни животного на данный момент ничего не угрожает, сообщили в Центре.