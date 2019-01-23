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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38141

В художественном музее выставились резчик и ткачка

В Сумском областном художественном музее им. Н.Онацкого открыта выставка заслуженного мастера народного творчества, председателя Сумского областного отделения НСМНМ Украины Виталия Шума и мастерицы кролевецкого ткачества Елены Петровой.

В произведениях резчика по художественной обработке дерева Виталия Шума отражено идею героического прошлого, казацкой победы, стремление к познанию национального духовного наследия «Вересай», «Провожала на вийноньку, дарила хустиноньку», «Запорожцы на вахте» и др.

Елена Петрова - преподаватель с большим опытом, автор многочисленных декоративных и сюжетных тканых изделий, выполненных в традициях кролевецкого ремизный-переборного ткачества, в которых передано образное содержание орнаментов и их символические значения: «Лен цветет», «Подсолнухи», «Калинка», «Родовид» и др.

Досуг Выставка Сумский художественный музей имени Никанора Онацкого

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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