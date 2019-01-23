В художественном музее выставились резчик и ткачка

В произведениях резчика по художественной обработке дерева Виталия Шума отражено идею героического прошлого, казацкой победы, стремление к познанию национального духовного наследия «Вересай», «Провожала на вийноньку, дарила хустиноньку», «Запорожцы на вахте» и др.
Елена Петрова - преподаватель с большим опытом, автор многочисленных декоративных и сюжетных тканых изделий, выполненных в традициях кролевецкого ремизный-переборного ткачества, в которых передано образное содержание орнаментов и их символические значения: «Лен цветет», «Подсолнухи», «Калинка», «Родовид» и др.
6 февраля в помещении Сумской городской галереи состоялось открытие выставка живописи авторства Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная»....
Городская галерея приглашает сумчан и гостей города на открытие выставки живописи художника Юрия Тертичника под названием «Скандинавия этюдная»....
5 лютого у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки педагога, фольклориста та художника Сергія П'ятаченка під назвою «Обриси Легенд»....
В Центре обслуживания участников боевых действий, участников АТО и членов их семей открылась выставка работ на военную тематику литовской художницы...
Сумчан запрошують ознайомитися із факсимільною копією національної та духовної святині України - Пересопницьким Євангелієм....