На Сумщине задержали мошенника- реформатора Около 30 тысяч гривен выманил 42-летний житель Шостки у пенсионерки под предлогом так называемой «денежной реформы».

Событие произошло в одном из сел Шосткинского района. В дом 70-летней местной жительницы постучал неизвестный, назвавшийся социальным работником. Мужчина рассказал старушке о денежной реформе, которая якобы продолжается в стране. По его словам, его самого и его коллег отправили по селам, чтобы помочь пенсионерам в обмене старых купюр на банкноты нового образца, и предложил свои услуги. Хозяйка согласилась на это, и вынесла все имеющиеся в доме деньги, которые собирала на операцию. В обмен на них он отдал в руки пенсионерке «новые деньги», после чего, сославшись на занятость, быстро попрощался.

Заподозрив неладное, пенсионерка сразу пошла к соседям. Где выяснила - только что полученные деньги есть не что иное, как сувенирные бумажки. Она тут же позвонила в полицию и попросила помощи.

«Получив сообщение о мошенничестве, наши сотрудники телефону выяснили у потерпевшей вероятную марку и цвет автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В направлении этого села сразу был направлен экипаж группы реагирования патрульной полиции, который остановил автомобиль, похожий на разыскиваемую машину. Водителем транспортного средства оказался 42-летний житель Шостки, который признался в содеянном мошенничестве».

Правоохранители изъяли у него деньги, которые будут возвращены потерпевшей после необходимых следственных действий. В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Сумщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.