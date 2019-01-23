Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки 6 февраля благочинный Ямпольского округа архимандрит Николай (Полищук) умер от тяжелой болезни.

Ему было 43 года. Царство Небесное и вечный покой многолетнему насельнику Глинской пустыни, клирику Конотопской епархии архимандриту Николаю, сообщает в Фейсбуке пресс-служба Конотопской епархии.

Как стало известно, при жизни за жизнь священника боролись врачи реанимационного отделения Шосткинского ЦРБ. Его доставили в Шостку крайне тяжелом состоянии. У пациента диагностировали двустороннюю тяжелую пневмонию. Он поступил в больницу 26 января на 15-й день болезни, которую до этого переносил на ногах. В течение 12 суток медики боролись за его жизнь. Следует отметить, что лабораторные анализы диагноз грипп не подтвердили. Это была смерть от тяжелой двусторонней пневмонии, пишет Шостка-news.com.