Сумские пограничники задержали вора, которого разыскивает Интерпол

Во время проведения пограничного контроля гражданина Грузии, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.
По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей передачи в Национальную полицию для привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины.
Сейчас 32-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает госпогранслужба.
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