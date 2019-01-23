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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47288

Сумские пограничники задержали вора, которого разыскивает Интерпол

7 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Грузии, которого разыскивает Интерпол.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Грузии, который в качестве пассажира въезжал в Украину рейсовым автобусом, сработала международная база данных Интерпола. Пограничники приняли все необходимые меры по задержанию данного лица.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста и последующей передачи в Национальную полицию для привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) УК Украины.

Сейчас 32-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает госпогранслужба.

Право Интерпол Пограничники

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