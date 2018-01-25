В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства

Данное сообщение правоохранители зарегистрировали и проводят проверку.
«Обеспечение правопорядка на выборах является одной из приоритетных задач полиции Сумщины. Поэтому мы наладили тесное взаимодействие с ОПОРОЙ для выявления и документирования возможных нарушений избирательного законодательства, - комментирует начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - Данное сообщение зарегистрировано, и сотрудники Сумского отдела полиции проводят тщательную проверку».
По состоянию на сегодняшний день в полицию поступило 13 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, из которых 8 не нашли своего подтверждения. По другим проверки продолжаются.
Начальник ГУНП заверил, что полиция будет реагировать на заявления участников избирательного процесса о нарушении действующего законодательства, и в случае подтверждения таких фактов - жестко реагировать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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