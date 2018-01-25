В Сумах полиция проверяет сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства В полицию поступило заявление от наблюдателей гражданской сети ОПОРА, которые сообщили, что в многоэтажке в одном из микрорайонов города собираются люди, которые якобы получают деньги за проведение опроса в кампании «от двери до двери» в пользу одной из политических партий.

Данное сообщение правоохранители зарегистрировали и проводят проверку.

«Обеспечение правопорядка на выборах является одной из приоритетных задач полиции Сумщины. Поэтому мы наладили тесное взаимодействие с ОПОРОЙ для выявления и документирования возможных нарушений избирательного законодательства, - комментирует начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - Данное сообщение зарегистрировано, и сотрудники Сумского отдела полиции проводят тщательную проверку».

По состоянию на сегодняшний день в полицию поступило 13 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, из которых 8 не нашли своего подтверждения. По другим проверки продолжаются.

Начальник ГУНП заверил, что полиция будет реагировать на заявления участников избирательного процесса о нарушении действующего законодательства, и в случае подтверждения таких фактов - жестко реагировать, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.