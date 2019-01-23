Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10228

В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь

Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что просматривая записи с видеокамер, установленных в торговом зале, он заметил парня, который несколько раз заходил в их магазин и брал с полок дорогие алкогольные напитки. Однако ни за один из них не рассчитывался. Сумма нанесенного таким образом ущерба составляет более 700 гривен.

Проверку провели участковые офицеры полиции, которые, просмотрев видео, узнали местного 17-летнего парня. Когда же последнего нашли и опросили, он признался в содеянном, объяснив свои поступки «спортивным интересом»: сможет ли он обмануть охрану магазину или нет. Похищенный первый раз ликер он распил со своими подружками, а похищенный в следующий раз виски спрятал дома.

Сейчас в отношении молодого человека полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Право Кража Шостка

По тематике

Сегодня 15:29

На Сумщине горе-приятель украл мобилку у собутыльника

На Роменщине 35-летний мужчина украл у своего товарища сотовый и пользовался им, пока правоохранители не вычислили его и не вернули...

Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки
Сегодня 14:10

Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки

6 февраля благочинный Ямпольского округа архимандрит Николай (Полищук) умер от тяжелой болезни....

Сегодня 11:28

В Сумах украли прожекторы из городка зимних развлечений

Об этом написал в Фейсбуке куратор проекта «Городок зимних развлечений» Вадим Дубоделов....

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра
Вчера 18:33

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра

Сегодня, 7 февраля, поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимал в свой адрес Федор Сикора....

В Сумах воры оставили бабушке 20 грн на хлеб, унеся 10 тысяч
Вчера 14:32

В Сумах воры оставили бабушке 20 грн на хлеб, унеся 10 тысяч

В Сумах работники полиции разыскивают воров, которые цинично обворовали пенсионерку....

Новости

Заммэра Сум пострадал в ДТП
Вчера 21:06
В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь
Сегодня 16:10
На Сумщине проводят приписку допризывников и агитацию на военную службу
Сегодня 16:04
Пьяная сумчанка забыла о своем 7-летнем замерзающем голодном сыне (видео)
Сегодня 15:53
Гибель младенца в сумском лифте: электромеханика «Горсумылифта» оставили на свободе
Сегодня 15:45
На Сумщине горе-приятель украл мобилку у собутыльника
Сегодня 15:29
Заммэра Сум рассказал о вчерашней аварии
Сегодня 15:19
У Сумах презентували книгу «Апофеоз ідеї»
Сегодня 14:48
На Сумщине во время ликвидации пожара спасли полсотни животных (видео)
Сегодня 14:47
В Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо
Сегодня 14:14
Священник, который поздно обратился к врачам, умер от пневмонии в больнице Шостки
Сегодня 14:10
Прогноз погоды на Сумщине на выходные
Сегодня 13:47
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.