В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что просматривая записи с видеокамер, установленных в торговом зале, он заметил парня, который несколько раз заходил в их магазин и брал с полок дорогие алкогольные напитки. Однако ни за один из них не рассчитывался. Сумма нанесенного таким образом ущерба составляет более 700 гривен.
Проверку провели участковые офицеры полиции, которые, просмотрев видео, узнали местного 17-летнего парня. Когда же последнего нашли и опросили, он признался в содеянном, объяснив свои поступки «спортивным интересом»: сможет ли он обмануть охрану магазину или нет. Похищенный первый раз ликер он распил со своими подружками, а похищенный в следующий раз виски спрятал дома.
Сейчас в отношении молодого человека полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
На Роменщине 35-летний мужчина украл у своего товарища сотовый и пользовался им, пока правоохранители не вычислили его и не вернули...
6 февраля благочинный Ямпольского округа архимандрит Николай (Полищук) умер от тяжелой болезни....
Об этом написал в Фейсбуке куратор проекта «Городок зимних развлечений» Вадим Дубоделов....
Сегодня, 7 февраля, поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимал в свой адрес Федор Сикора....
В Сумах работники полиции разыскивают воров, которые цинично обворовали пенсионерку....