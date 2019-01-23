В Шостке 17-летний парень похищал из супермаркета дорогой алкоголь Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратился управляющий одного из супермаркетов города. Он рассказал, что просматривая записи с видеокамер, установленных в торговом зале, он заметил парня, который несколько раз заходил в их магазин и брал с полок дорогие алкогольные напитки. Однако ни за один из них не рассчитывался. Сумма нанесенного таким образом ущерба составляет более 700 гривен.

Проверку провели участковые офицеры полиции, которые, просмотрев видео, узнали местного 17-летнего парня. Когда же последнего нашли и опросили, он признался в содеянном, объяснив свои поступки «спортивным интересом»: сможет ли он обмануть охрану магазину или нет. Похищенный первый раз ликер он распил со своими подружками, а похищенный в следующий раз виски спрятал дома.

Сейчас в отношении молодого человека полицейские открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.