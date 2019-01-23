Прогноз погоды на Сумщине на выходные

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С, днем -4.. +1°С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.
В среду, 6 февраля, атмосферный фронт принесет в Сумскую область осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабое налипание...
Облачно, туман и мокрый снег с дождем в среду, таким будет начало новой недели на Сумщине....
Начало февраля не обещает существенных изменений в погоде....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
До конца недели на Сумщине ожидается оттепель и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем....