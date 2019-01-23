Прогноз погоды на Сумщине на выходные На выходных, 9-10 февраля, погода на Сумщине будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5..-10°С, днем -4.. +1°С, сообщает Сумской областной гидрометцентр.