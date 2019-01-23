Заммэра Сум рассказал о вчерашней аварии Заместитель мэра Сум Александр Журба рассказал подробности вчерашней аварии, которая произошла на Черниговщине.

В ней пострадали он, директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин и их водитель.

Как рассказал г-н Журба Sumy.Today, он ехал в Киев из Сум на совещание в НКРЭКУ. По его словам, было приглашение прибыть на совещание ему и директору ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрию Васюнину, поэтому поехали вместе на машине «Сумытеплоэнерго». Вопросы были по теплоснабжению города и связанные и с захоронением бытовых отходов, по работе «Горводоканала» и т.д. На 141-м километре на их полосу выскочила встречная машина Chevrolet Lacetti, ее развернуло. Их водитель начал поворачивать вправо, но они уже не могли избежать этого столкновения, и произошло ДТП.

У водителя «Сумытеплоэнерго» два перелома - кисти и ноги. У А.Журбы и Д.Васюнина ушибы. К нам сразу приехала скорая, так как в Chevrolet Lacetti у людей (их было двое) были очень тяжелые переломы. Их сразу забрали и отвезли в реанимацию. Сумчан скорая тоже забрала в больницу. Сделали рентген, УЗИ внутренних органов, взяли кровь. После этого поехали в обратно в Сумы на другой машине. В Сумской ЦГБ показали документы, выписки, их обследовали. Заммэра написал расписку, что отказывается от госпитализации, а директор «Сумытеплоэнерго» остался на дообследование.

Что касается следствия, их допросили следователи, нарисовали схему ДТП. Машина стоит на штраф площадке, водител другой машины в реанимации, второй человек с переломами ключицы, плеча и т.д. Они остались в больнице в Прилуках.