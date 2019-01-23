Пьяная сумчанка забыла о своем 7-летнем замерзающем голодном сыне (видео)

6 февраля, около 16 часов, патрульные получили сообщение о женщине, которая средь бела дня, на проспекте Курском, находилась в пьяном виде, да еще и с малолетним ребенком. Прохожие обратили внимание на то, что плачущий ребенок просил покормить его и отвести домой, потому замерз.
Инспекторы, прибывшие по указанному адресу, действительно обнаружили женщину с 7-летним мальчиком. Общаясь с матерью, патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Однако даже то факт, что с ней был ее маленький сын, не помешал ей употреблять алкоголь в этот день. К тому же постепенно менялось ее поведение, ведь от агрессии и угроз она постепенно сама начала плакать.
Понимая, что в таком состоянии женщина подвергает своего сына опасности, патрульные отвезли горе-мать с ребенком домой, проведя с ней содержательную профилактическую беседу. Также инспекторы составили на нее административный материал по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и сообщили о данном событии работников ювенальной превенции Сумского отдела полиции.
А также рассказывают об их правах и обязанностях....
Мужчину в розыске, да еще и с веществом, вероятно наркотического происхождения, обнаружили сумские патрульные....
Патрульная полиция Сумщины усиливает контроль за безопасностью дорожного движения на территории обслуживания....
Патрульные остановили водителя, управлявшего авто без регистрационных документов и с водительским удостоверением с признаками подделки....
В Сумском районе водитель автомобиля предлагал полицейским немалую сумму денег, чтобы те «закрыли глаза» на управление транспортным средством в состоянии...