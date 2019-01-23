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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53296

Пьяная сумчанка забыла о своем 7-летнем замерзающем голодном сыне (видео)

Патрульные составили административный материал на женщину, которая в состоянии опьянения длительное время держала 7-летнего ребенка на улице.

6 февраля, около 16 часов, патрульные получили сообщение о женщине, которая средь бела дня, на проспекте Курском, находилась в пьяном виде, да еще и с малолетним ребенком. Прохожие обратили внимание на то, что плачущий ребенок просил покормить его и отвести домой, потому замерз.

Инспекторы, прибывшие по указанному адресу, действительно обнаружили женщину с 7-летним мальчиком. Общаясь с матерью, патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Однако даже то факт, что с ней был ее маленький сын, не помешал ей употреблять алкоголь в этот день. К тому же постепенно менялось ее поведение, ведь от агрессии и угроз она постепенно сама начала плакать.

Понимая, что в таком состоянии женщина подвергает своего сына опасности, патрульные отвезли горе-мать с ребенком домой, проведя с ней содержательную профилактическую беседу. Также инспекторы составили на нее административный материал по ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП и сообщили о данном событии работников ювенальной превенции Сумского отдела полиции.

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