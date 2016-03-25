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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:04192

На Сумщине проводят приписку допризывников и агитацию на военную службу

На Сумщине проводятся мероприятия по приписки юношей 2002 года рождения к призывным участкам.

Каждого юношу соответствующего возраста вызывают в военные комиссариаты, где изучают на предмет пригодности к военной службе и постановки на воинский учет. Как сообщили в Сумском областном военном комиссариате, в этом году на призывных участках районных (городских) военкоматов на воинский учет будет взято около 5000 юношей.

- Продолжится приписная кампания до 31 марта, во время нее юноши пройдут медицинские комиссии, будут изучены психологами и офицерами военкоматов их морально-деловые и физические качества. На основании полученных результатов каждый допризывник будет знать о том, в каком именно роде войск он сможет проходить службу, причину снятия с воинского учета, - сообщил заместитель военного комиссара областного военного комиссариата подполковник Юрий Онопко.

Стоит отметить, что еще до начала приписной кампании личным составом военных комиссариатов Сумщины проведен ряд подготовительных мероприятий. Результат которой говорит сам за себя - с начала приписной кампании уже около 3000 юношей, а это около 62% от общего количества, прошли приписку к призывным участкам области. Следует добавить, что в период приписных кампаний офицеры военных комиссариатов проводят также разъяснительную работу по вступлению жителей в высшие военные учебные заведения и прохождению военной службы по контракту. Во всех райцентрах области представители военных комиссариатов развернули палатки и рассказывают гражданам об условиях комплектования украинской армии, прежде всего, за счет военнослужащих по контракту.

Так группа морально-психологического обеспечения областного военного комиссариата посетила ССШ №23 города Сумы, где встретилась с учениками выпускных классов.

- Наша акция направлена на поддержание престижа военной службы по контракту, которая сейчас признана в Вооруженных Силах Украины приоритетной и рассчитана на потенциальных защитников отечества, - говорит офицер группы морально-психологического обеспечения и связей с общественностью Сумского областного военного комиссариата, участница боевых действий лейтенант Анастасия Балановская.

Общество Допризывники Областной военкомат Приписка

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